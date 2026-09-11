Melek a dezvăluit ce salariu încasează lunar. Este angajată în propria firmă

De când a devenit antreprenoare, toată lumea s-a întrebat ce salariu are Melek ca angajată în propria firmă. Văduva lui Dani Vicol a elucidat misterul și a dezvăluit suma pe care o încasează lunar.

De când a rămas văduvă și cu doi copii, Melek a devenit stâlpul familiei sale. Încet, dar sigur, ea a pus bazele unui restaurant cu mâncare tradițională românească. Deși deține propria afacere, în acte, Melek este angajată pe funcția de manager, având un salariu lunar la fel ca restul angajaților săi.

Ce salariu are Melek? Este angajată în propria firmă

Întrebată de un urmăritor ce venituri are, văduva lui Dani Vicol a vorbit deschis și a recunoscut că abia așteaptă ziua de salaiu, menționând că încasează lunar 8.000 de lei.

„Crede-mă că, pe bune, și eu aștept salariul. Îmi intră salariul pe data de 15-16, până pe 20, așa e normal (…) Vreți să vă zic și ce salariu am? 8.000 de lei. Sunt manager și eu”, a transmis Melek, pe TikTok.

Pe lângă salariul lunar pe care îl încasează din propria firmă, Melek câștigă bani și din TikTok. De altfel, promovarea restaurantului a început pe TikTok, unde acum a adunat o comunitate de peste două milioane de urmăritori, iar aces lucru se resimte în venituri lunare în plus. Sumele câștigate din expunerea pe social media variază, în funcție de cât de mult timp petrece pe live-uri și cât de frecvent postează.

„Nu prea e greu. Sunt 16 milioane (n.r. 1.600 lei) făcuți din nimic. Să nu credeți că am avut dintotdeauna vizualizările pe care le am! La început, am avut luni în care făceam mai mulți bani din vizualizări, pentru că mă axam mai mult decât fac acum. La mine nu toate clipurile sunt monetizate în momentul de față, pentru că eu le fac și mai scurte, și mai lungi”, a spus Melek.

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