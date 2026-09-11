Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Prețurile la benzină și motorina astăzi

Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Prețurile la benzină și motorina astăzi
Cât costă cel mai ieftin carburant în România
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Șoferii din România au parte de prețuri diferite la pompă, iar există orașe în care benzina poate fi găsită la cele mai mici tarife din țară. Vineri, 11 septembrie, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este de 9,49 lei, în timp ce motorina pornește de la 9,99 lei.

În ultimele luni, prețurile carburanților au înregistrat creșteri, ceea ce a dus la costuri mai mari pentru șoferi. Totuși, tarifele diferă de la o zonă la alta, iar în anumite localități din România benzina și motorina pot fi găsite la prețuri mai mici.

Unde se găsesc cele mai mici prețuri la carburant

Cea mai ieftină benzină este disponibilă la o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș, unde litrul costă 9,49 lei. În marile orașe, cele mai mici tarife sunt în Cluj-Napoca și Timișoara, unde benzina poate fi cumpărată cu 9,79 lei pe litru.

În București, Iași și Constanța, prețul minim ajunge la 9,82 lei pe litru. La unele dintre stațiile din Capitală, tarifele sunt însă foarte aproape de pragul de 10 lei. La Rompetrol, Lukoil și MOL, litrul de benzină este 9,88 lei, iar la OMV ajunge la 9,97 lei.

Pentru motorină, cea mai bună ofertă din țară este tot la Petrolium, în Iernut, unde un litru costă 9,99 lei. În Timișoara, prețul minim este de 10,25 lei, iar în Cluj-Napoca ajunge la 10,26 lei. În București, Iași și Constanța, motorina poate fi cumpărată de la 10,29 lei pe litru.

Sursă: Pixabay

Și GPL-ul are prețuri diferite în funcție de oraș. În București, litrul pornește de la 4,63 lei, în Cluj-Napoca de la 4,64 lei, în Constanța de la 4,67 lei, iar în Timișoara și Iași de la 4,69 lei.

Comparativ cu ziua precedentă, prețul minim al benzinei a rămas la 9,49 lei pe litru. În schimb, motorina s-a scumpit ușor, de la 9,97 la 9,99 lei. Valorile pot varia în funcție de momentul actualizării datelor și de stația de alimentare.

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