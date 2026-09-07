Produsul de lux ieftinit în toate magazinele LIDL începând de astăzi. Un kilogram costă 99.99 lei toată săptămâna aceasta

LIDL a lansat astăzi un nou val de reduceri care acoperă o gamă largă de produse din categoria carne și preparate, cu prețuri valabile până duminică.

Retailerul mizează pe oferte directe şi clare, cu discounturi aplicate la articole populare, astfel încât clienții să poată compara ușor prețurile și să își planifice cumpărăturile pentru întreaga săptămână.

Produsul de lux ieftinit în toate magazinele LIDL începând de astăzi

Printre produsele reduse se află pieptul de porc cu os, disponibil la 2,29 lei pentru 100 de grame, ceea ce înseamnă aproximativ 22,90 lei pe kilogram. Carnea tocată de porc are un preț de 9,99 lei pentru 500 de grame, fiind una dintre cele mai accesibile variante pentru meniurile de zi cu zi.

Pastrama de oaie, un produs preferat în sezonul rece, este listată la 15,99 lei pentru 250 de grame, adică 63,96 lei pe kilogram. Aripile de pui sunt reduse la 1,39 lei pentru 100 de grame, respectiv 13,90 lei pe kilogram, iar rața întreagă eviscerată are un preț de 2,19 lei pentru 100 de grame, echivalentul a 21,90 lei pe kilogram.

Totodată, anumite produse sunt disponibile în format XXL, destinate familiilor sau celor care preferă achizițiile în volum mare. Mai mult, pentru clienţii LIDL Plus, pulpele inferioare de pui pot fi găsite la preţul de 8,49 lei pentru 600 de grame.

Un kilogram costă 99.99 lei toată săptămâna aceasta

Aceste reduceri sunt distribuite uniform în toate magazinele LIDL din țară, fără condiții suplimentare sau limitări pe regiuni. Strategia retailerului este una simplă: prețuri clare, afișate direct la raft, astfel încât clienții să poată evalua rapid raportul calitate-preț.

Însă produsul care atrage cel mai mult atenția este cotletul de mânzat cu os, maturat zece zile. Prețul său este redus la 9,99 lei pentru 100 de grame, ceea ce înseamnă 99,99 lei pentru un kilogram.

Este unul dintre puținele produse premium incluse în promoțiile săptămânale, iar reducerea îl transformă într-o opțiune accesibilă pentru cei care vor să testeze un preparat considerat, de regulă, o delicatesă.

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