Tragedie la o nuntă! 22 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit în timpul petrecerii

Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața într-un incendiu violent izbucnit în timpul unei petreceri de nuntă, în Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo. Alte persoane au fost rănite, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește.

Incendiul a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o clădire din districtul Lingwala, situat în partea de nord a capitalei congoleze. Potrivit autorităților locale, focul s-a extins rapid. Invitații aflați la nuntă au încercat să îi ajute pe cei rămași blocați în interior.

În haosul creat de incendiu, mai multe victime, atât persoane rănite, cât și oameni care și-au pierdut viața, au fost scoase din clădire și așezate pe marginea drumului, moment în care ceilalți participanți încercau să acorde primul ajutor.

Tragedia din Congo, asemănătoare cu cea de la Colectiv

Se pare că una dintre principalele probleme a fost reprezentată de culoarele înguste ale clădirii, care s-au aglomerat rapid în momentul în care oamenii au încercat să fugă din calea flăcărilor. Ancheta este în desfășurare, iar cauza exactă a incendiului nu a fost încă stabilită.

De precizat este faptul că unii dintre invitați ar fi observat scântei la nivelul tavanului înainte ca situația să devină dramatică. Dacă aceste informații vor fi confirmate oficial de anchetatori, ele pot crea o paralelă tulburătoare cu tragedia de la Colectiv, din România, unde focul produs de artificiile de pe scenă s-a propagat extrem de repede în interiorul unui spațiu aglomerat. Nu mai puțin de 65 de persoane s-au stins din viață în încercarea de a ieși din flăcările care au mistuit localul.

Dincolo de diferențele dintre cele două cazuri, există o asemănare care atrage atenția. Într-un incendiu produs într-un spațiu închis, primele secunde pot face diferența dintre evacuare și dezastru. Flăcările, fumul dens, panica și ieșirile insuficiente sau blocate pot transforma rapid o petrecere într-o tragedie.

Autoritățile din Kinshasa urmează să stabilească ce a declanșat incendiul și dacă au existat deficiențe privind siguranța clădirii. Oficialii nu au oferit încă un bilanț final al victimelor.

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