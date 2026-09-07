Andreea Moromete i-a pus la punct pe Maluma și Armina de la Insula Iubirii: „Un om șmecher niciodată nu o să aibă figurile astea”

Andreea Moromete
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Sezonul 10 de la „Insula Iubirii” a început să stârnească reacții puternice încă de la primele episoade. Astfel că unul dintre concurenții care au ajuns rapid în centrul atenției este Marcel, cunoscut de public drept „Maluma de România”. De această dată, el nu mai participă în calitate de ispită. Marcel a intrat în competiție alături de Armina, femeia cu care formează un cuplu.

Primele imagini cu cei doi au fost atent urmărite de cei de acasă. Anumite gesturi și atitudini ale lui Marcel au generat comentarii. Concurentul a fost criticat pentru modul în care ar fi reacționat atunci când ispitele au venit să îi salute pe băieți. Marcel se afla la masă în acel moment și nu s-a ridicat pentru a le întâmpina pe toate.

Gestul nu a trecut neobservat nici în mediul online, unde Andreea Moromete a avut o reacție tranșantă la adresa concurentului. Creatoarea de conținut nu s-a limitat doar la comportamentul acestuia din primele ediții, ci a criticat și felul în care concurentul vorbește despre statutul său și despre viața pe care o duce în Tenerife.

Andreea Moromete, reacție dură la adresa lui Marcel

Fosta concurentă de la „Survivor” a transmis un mesaj amplu în spațiul online, în care a explicat de ce atitudinea lui Marcel a deranjat-o. Aceasta consideră că faima și banii nu ar trebui să îi determine pe oameni să îi trateze pe cei din jur cu superioritate.

„Nu degeaba se spune să îi dai omului bani și faimă și o să îi vezi caracterul. Marcel de la „Insula iubirii” e dovada vie că, atunci când lucrurile astea ți se urcă la cap, arăți exact cine ești tu cu adevărat. Ce sunt figurile astea? Ce este comportamentul ăsta de om fără bun simț? Vin ispitele să te salute, că așa este normal, și tu, pentru că erai la masă, foarte deranjat te-ai ridicat doar la câteva și le-ai salutat, la restul nu ai avut nicio treabă. Cum și-au permis ele să te deranjeze în timp ce mănânci?!”, a spus Andreea Moromete, în spațiul online.

Andreea Moromete a făcut referire și la trecutul lui Marcel în cadrul emisiunii. Tânăra a amintit că și el a fost, la rândul lui, ispită. În opinia sa, schimbarea rolului în acest sezon nu justifică atitudinea pe care concurentul ar fi avut-o față de ispitele venite să îi cunoască pe băieți.

 „Să nu mai spun că ai fost și tu ispită, faptul că ai venit acum într-un cuplu nu ar trebui să te facă să nu mai oferi respect oamenilor din jur. Să nu mai spun cât de arogant ești”, a continuat aceasta.

Viața din Tenerife, motiv de laudă pentru Marcel

Un alt aspect asupra căruia Andreea Moromete a insistat a fost modul în care Marcel vorbește despre faptul că lucrează ca barman într-un local de cinci stele din Tenerife. Potrivit acesteia, repetarea acestui detaliu nu reprezintă o dovadă de superioritate. Mai mult, acest lucru nu justifică o atitudine arogantă față de ceilalți concurenți.

„Cred că ai zis de nu știu câte ori că tu ești barman la un local de 5 stele, în Tenerife. Amândoi ne-ați înnebunit cu faptul că voi stați în Tenerife. Zici că nu a mai ajuns omul pe acolo. Dacă stați acolo, nu înseamnă că sunteți peste ceilalți oameni. Nu ești șmecher dacă stai în Tenerife, șmecher ești dacă știai să vorbești corect limba română”, a mai adăugat influencerița.

Sursa foto: Social media

În final, aceasta a făcut o comparație între Marcel și oamenii înstăriți pe care îi cunoaște. Influencerița a mărturisit că, persoanele cu adevărat bogate nu simt nevoia să își demonstreze statutul prin comportamente de superioritate.

„Cunosc foarte mulți oameni cu bani, bani făcuți cu creierul, sunt top din toate punctele de vedere și nu au figurile tale. Când ai aroganțele astea, nu arăți că ai reușit, nu arăți că ești șmecher, arăți lipsă de încredere, lipsă de educație și de creier”, a încheiat Andreea Moromete.

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