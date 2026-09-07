Probleme de sănătate pentru Cristina Petre, fosta soție a lui Andrei Rotaru: „Da, mă operez”

Cristina Petre a ajuns la spital
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Cristina Petre se află într-o nouă etapă a vieții, după despărțirea definitivă de Andrei Rotaru, bărbatul alături de care a petrecut 12 ani. După o perioadă marcată de încercări și schimbări importante, fosta concurentă de la Insula Iubirii se pregătește acum să treacă printr-un alt moment dificil. Ea a ajuns la spital și urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Relația dintre Cristina Petre și Andrei Rotaru, care a durat peste un deceniu, s-a destrămat după experiența de la Insula Iubirii și apropierea lui Andrei de ispita Diandra. Ei au divorțat, dar au încercat ulterior să se împace, relația continuând încă doi ani înainte ca aceasta să decidă să pună definitiv punct.

După despărțire, Cristina a primit multă susținere din partea urmăritorilor și a familiei, care i-au fost alături în perioada dificilă. În prezent, aceasta se concentrează pe o nouă etapă a vieții sale, chiar dacă numele fostului soț apare încă pe conturile sale de socializare.

Cristina Petre se va opera

Acum, după ce a rămas singură, Cristina se confruntă cu o nouă provocare. A ajuns la spital pentru intervenția chirurgicală programată și le-a transmis urmăritorilor că, înainte de operație, a ales să se bucure de prezent, să danseze și să zâmbească. Pe rețelele de socializare a publicat un videoclip în care stă pe patul de spital, apoi se ridică și dansează, încercând să fie optimistă.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a cerut celor care îi sunt alături să îi transmită gânduri bune și să se roage pentru ea, urmând să revină în fața publicului după intervenție.

„Da, sunt în spital. Da, mâine mă operez.
Dar astăzi aleg să dansez, să zâmbesc și să fiu recunoscătoare.
Dacă vreți să-mi fiți alături, faceți-mi o rugăciune pentru mâine.
Ne vedem după operație.”, a scris Cristina Petre pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Tiktok

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