Răsturnare de situație. Trupul neînsuflețit al lui Costeluș de la Clejani nu va mai fi depus luni la capelă

Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie. Familia îndoliată a transmis la acel moment că trupul neînsuflețit al tiktokerului va fi depus la capelă luni, 7 septembrie. Numai că lucrurile s-au schimbat radical.

Costeluș de la Clejani a murit la vârsta de doar 44 de ani. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar din București, în stare critică, din cauza unei septicemii provocate de o infecție care s-a extins în întreg organismul. Tiktokerul a fost supus la două intervenții chirurgicale, însă fără succes.

Trupul neînsuflețit al bărbatului urma să fie dus la Clejani luni, 7 septembrie, iar miercuri, 9 septembrie, era programată înmormântarea. Planurile au fost date peste cap, iar apropiații săi au explicat când pot oamenii să îi aducă un ultim omagiu, de fapt.

Când pot oamenii să îi aducă un ultim omagiu lui Costeluș de la Clejani

În cadrul unui live pe TikTok, apropiații lui Costeluș de la Clejani au explicat că trupul neînsuflețit nu va mai fi depus la capelă luni, ci marți, 8 septembrie. Planurile privind priveghiul și, implicit înmormântarea, au fost date peste cap de anumiți procurori.

Aceștia s-au sesizat în urma mediatizării uriașe a morții tiktokerului. Astfel, oamenii care l-au cunoscut și apreciat pe Costeluș își pot lua rămas bun și să îi aducă un ultim omagiu marți, 8 septembrie, sau miercuri, 9 septembrie, urmând ca joi, 10 septembrie, să aibă loc înmormântarea.

Marți, pe la 11-12 o să fie acasă, ca să înțelegeți. Am mediatizat cazul, s-au sesizat televiziunile și așa au decis ei, procurorii. Procurorul a zis că vrea să asiste la autopsie. Îl dă marți acasă, nu îl dă mâine, marți, au declarat apropiații pe TikTok.

Costeluș de la Clejani și-a presimțit sfârșitul

La scurt timp după decesul lui Costeluș de la Clejani, CANCAN.RO a contactat familia îndurerată. Aceștia au făcut declarații incredibile despre ultimele momente din viața tiktokerului.

Potrivit apropiaților, cu doar câteva ore înainte de a se stinge, l-ar fi sunat pe fratele său pentru a-i spune cât de mult îl iubește. Familia consideră că gestul său emoționant vine dintr-o presimțire sfâșietoare.

„L-am dus la spital alaltăieri (n.r joi, 3 septembrie), a intrat direct în operație. Parcă simțea că se duce, îl suna pe Cristi (n.r. fratele lui), voia să-i spună că îl iubește mult”, ne-a spus familia tiktokerului.

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