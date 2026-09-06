Costeluș din Clejani și-a presimțit sfârșitul. Ce a făcut cu câteva ore înainte să moară

Costeluș din Clejani și-a presimțit sfârșitul. Ce a făcut cu câteva ore înainte să moară
Costeluș din Clejani și-a presimțit moartea.
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Costeluș din Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie, după ce fusese operat de două ori la picior. Din cauza unei septicemii, inima i-a cedat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru viața sa. În ultimele sale clipe de viață, tiktokerul parcă și-a presimțit sfârșitul.

La scurt timp de la vestea morții sale, CANCAN.RO a stat de vorbă cu familia lui Costeluș din Clejani. Rudele îndurerate ne-au dezvăluit detalii cutremurătoare despre ultimele zile din viața tiktokerului. Cu doar câteva ore înainte de a se stinge, acesta l-a sunat pe fratele său pentru a-i spune, ca un ultim adio, cât de mult îl iubește.

Costeluș din Clejani și-a presimțit sfârșitul

Costeluș din Clejani era internat de două zile în spitalul Universitar din București după ce fusese diagnosticat cu o infecție gravă la un picior. Familia lui spune că starea lui s-a deteriorat rapid după prima operație, iar medicii au decis o a doua intervenție chirurgicală.

„ L-am dus la spital alaltăieri (n.r joi, 3 septembrie), a intrat direct în operație. Parcă simțea că se duce, îl suna pe Cristi (n.r. fratele lui), voia să-i spună că îl iubește mult”, ne-a spus familia tiktokerului.

Însă nici după a doua operație starea de sănătate a lui Costeluș nu s-a îmbunătățit. Din contră, medicii erau din ce în ce mai sceptici, iar inima nu-i mai funcționa. La câteva ore distanță a intrat în stop cardio-respirator, fiind ulterior declarat decesul (vezi AICI declarațiile complete).

”L-au operat a doua oară și pe noi ne-au trimis acasă. După două ore în care am tot sunat să cerem informații despre starea lui, mi s-a zis că nu e niciun medic la Terapie Intensivă care să ne ofere informații, simțeam că ceva nu e bine, și am plecat iar la spital.

Ni s-a zis că situația e foarte gravă, că noaptea este critică, că inima nu-i mai funcționează și că, cel mai probabil, nu își mai revine. Tot așteptam să intrăm să îl vedem, dar nu ni s-a permis. La ora 10 a intrat în stop, l-au resuscitat, dar nouă, care eram acolo, nu ne-a spus nimeni nimic. Au făcut rost de un număr de telefon, nu știu de unde, și au sunat acasă să anunțe că a murit.”, ne-a mai spus familia lui Costeluș.

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