Costeluș de la Clejani s-a stins în spital. Când vor avea loc priveghiul și înmormântarea

Costeluș de la Clejani s-a stins în spital. Când vor avea loc priveghiul și înmormântarea
Când va fi înmormântat Costeluș de la Clejani
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Costeluș de la Clejani s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani. Acesta și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, din cauza unei septicemii severe. Familia lui este distrusă de durere și face acuzații grave la adresa medicilor. Celebrul creator de conținut urmează să fie condus pe ultimul drum. Când vor avea loc priveghiul și înmormântarea?

Este doliu în comunitatea TikTok din România. Astăzi, 5 septembrie, nepoata lui Costeluș de la Clejani a anunțat decesul acestuia. Vestea a adus multă tristețe, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Frumusețea mea, sufletul meu… Cum o să putem noi să trăim fără tine. Costelușul sufletului meu… m-ai distrus”, a fost mesajul transmis de nepoata acestuia.

Costeluș de la Clejani, condus pe ultimul drum

Problemele de sănătate ale lui Costeluș de la Clejani au început în urmă cu ceva timp, atunci când medicii i-au descoperit o infecție la picior. Inițial, acesta a suferit o primă intervenție chirurgicală, însă starea lui nu s-a îmbunătățit. A urmat și a doua operație, dar septicemia generalizată i-a provocat complicații severe și i-a adus, în cele din urmă, decesul.

În ultimele săptămâni, Costeluș de la Clejani fusese internat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență din București. Acesta și-a dat ultima suflare pe un pat de spital. Iar cum decesul său a avut loc în acest weekend, familia va putea ridica trupul neînsuflețit abia luni, 7 septembrie.

Luni, Costeluș de la Clejani va fi dus acasă, acolo unde va avea loc priveghiul și unde cei care vor să își ia rămas-bun de la el sunt așteptați. De asemenea, familia a anunțat că înmormântarea va avea loc miercuri, 9 septembrie.

Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani va avea loc miercuri /Foto: Captură YouTube

Familia lui Costeluș de la Clejani, acuzații grave

Familia tiktokerului este distrusă de durere și face acuzații grave la adresa medicilor. Aceștia spun că ar fi fost tratat superficial și lăsat să se stingă fără ca cei dragi să fie informați sau lăsați să-l vadă. (Vezi mai multe detalii AICI).

„Acolo ni s-a zis că situația e foarte gravă, că noaptea este critică, că inima nu-i mai funcționează și că, cel mai probabil, nu își mai revine. Tot așteptam să intrăm să îl vedem, dar nu ni s-a permis. La ora 10 a intrat în stop, l-au resuscitat, dar nouă, care eram acolo, nu ne-a spus nimeni nimic. Au făcut rost de un număr de telefon, nu știu de unde, și au sunat acasă să anunțe că a murit.

A fost un băiat tânăr și l-au lăsat să moară ca un câine, fără familia care aștepta la ușă să-l vadă pentru ultima dată. Cum poți să spui că e bine după o operație și apoi să moară? De ce nu ai văzut din prima cât era de grav? Suntem terminați, îl plângem o familie întreagă”, a declarat familia lui Costeluş de la Clejani pentru CANCAN.RO.

 

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