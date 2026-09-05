De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului

Moartea lui Costeluș de la Clejani a zguduit comunitatea online și lumea mondenă, mai ales pentru că totul s‑a întâmplat extrem de rapid. Totuşi, problemele ar fi început în urmă cu ceva timp, când tiktokerul a făcut o afecţiune la picior. Situația părea minoră la început, însă infecția s‑a extins, iar starea lui de sănătate s‑a deteriorat brusc.

Costeluș de la Clejani a fost operat acum două zile, într‑o încercare de a opri infecția care îi afecta piciorul. Medicii au intervenit prompt, dar organismul nu a răspuns așa cum sperau

De ce a murit Costeluș de la Clejani?

Infecția nu a putut fi stopată, iar evoluția a fost nefavorabilă. În scurt timp, doctorii au decis că este nevoie de o a doua intervenție chirurgicală, pentru a încerca să limiteze răspândirea bacteriilor în organism.

După cea de‑a doua operație, medicii au confirmat diagnosticul grav: septicemie. Aceasta este o infecție generalizată a organismului, care apare atunci când bacteriile ajung în sânge și provoacă o reacție severă, adesea fatală. Din acest moment, lupta pentru viața lui Costeluș a devenit o cursă contra cronometru, însă corpul lui nu a mai rezistat.

Cauza reală a decesului

Vestea tragică a fost anunțată sâmbătă, 5 septembrie, de nepoata tiktokerului, care a făcut public mesajul sfâșietor. Costeluș fusese internat de urgență la Spitalul Municipal din București, după ce starea lui s‑a agravat rapid din cauza septicemiei.

„Frumusețea mea, sufletul meu… Cum o să putem noi să trăim fără tine. Costelușul sufletului meu… m-ai distrus”, a fost mesajul transmis de nepoata acestuia.

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