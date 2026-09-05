Prințul Marco și Bianca Iotu au încălcat grav contractul cu Antena 1! Au încercat să șteargă dovezile, dar noi avem imaginile

Prinţul Marco, ceartă cu Bianca Iotu
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Prințul Marco și Bianca Iotu au declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri din culisele Insulei iubirii, după ce au încălcat grav contractul cu Antena 1 și au început să dezvăluie public detalii din experiența lor pe Insulă. Cei doi au pornit un schimb de replici acide pe Instagram, ignorând complet clauzele de confidențialitate impuse de producție, iar conflictul a escaladat rapid.

Deși au încercat să șteargă tot, CANCAN.RO a surprins întregul episod cap‑coadă, demonstrând că tensiunile dintre concurenți sunt încă foarte proaspete și că scandalul nu s-a stins nici după încheierea filmărilor.

Prințul Marco și Bianca Iotu au încălcat grav contractul cu Antena 1!

Totul a pornit de la o postare ironică a Biancăi Iotu, care a spus:

„A vrut Remi să facă test drive? Da. I-a mers doar cu Dacia și Lupo? Nu. Avea toată reprezentanța Mercedes acasă? Da.”

În descriere, ea a adăugat:

„Știți cum e și cu test drive-ul ăsta. Îl faci, dar mașina nu se ridică la așteptările tale.”

Mesajul a fost perceput imediat ca o aluzie directă la Remi, iar reacția lui Marco nu a întârziat.

„Ești Fiat”, i-a transmis acesta.

Bianca a răspuns pe loc:

„Lasă că ești tu dric.”

Au încercat să șteargă dovezile, dar noi avem imaginile

De aici, discuția a escaladat, alimentată de tensiuni rămase din timpul filmărilor. Marco a continuat:

„Eu zic că Remi conduce G Class acum! Dar tu nu știi ce este G Class.”

Bianca i-a întors replica:

„Focusează-te pe tine. Cred că ai uitat ce ai făcut pe Insulă.”

Apoi, un urmăritor le-a atras atenția că încalcă regulile Antena 1:

„Cred că nu aveți voie să spuneți asta și ar fi frumos pentru noi, spectatorii, să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, până la final.”

Observația era corectă, pentru că participanții au clauze stricte care le interzic să dezvăluie public detalii din culise înainte de difuzarea completă a sezonului.

CANCAN.RO a surprins întreaga dispută dintre Bianca Şi Marco. Foto: Instagram

Realizând că au depășit limita, Bianca și Marco au șters tot, însă prea târziu. Episodul circula deja online, iar scandalul a reaprins interesul publicului pentru ce s-a întâmplat cu adevărat pe Insulă.

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