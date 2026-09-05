Meseria de excavatorist e doar de acoperire? Ocupația ilegală pe care o are Lorenzo, iubitul dominatoarei Nattasha

Lorenzo de la Insula Iubirii
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Meseria de excavatorist pe care Lorenzo o afișează la Insula Iubirii pare să fie doar o poveste de acoperire. În realitate, bărbatul promovează intens pe TikTok substanța R3TA, prezentată ca soluția-minune pentru slăbit, deși nu are nicio aprobare oficială și circulă exclusiv în zona gri a pieței farmaceutice.

R3TA, cunoscută și ca Retatrutid, este un medicament aflat încă în faza 3 de testare clinică, ceea ce înseamnă că nu poate fi vândut legal nicăieri în Uniunea Europeană.

Meseria de excavatorist e doar de acoperire?

Aprobarea medicamentelor în UE este controlată de EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, instituția care decide ce medicamente sunt sigure și eficiente pentru toate țările membre. Fără aprobarea EMA, niciun produs cu efect terapeutic nu poate fi comercializat legal.

În România, controlul este dublat de ANMDM, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, care verifică importurile, farmacii, laboratoare și piața internă. Dacă un medicament nu este aprobat de EMA și ANMDM, promovarea lui către public este ilegală, indiferent de ambalaj, marketing sau pretext.

Ocupația ilegală pe care o are Lorenzo, iubitul dominatoarei Nattasha

În ciuda acestor reguli, Lorenzo prezintă R3TA ca pe un produs sigur și accesibil oricui vrea să slăbească rapid. În realitate, substanța se vinde pe diverse site-uri românești sub eticheta „doar pentru cercetare”, o portiță legală folosită pentru a evita controalele.

Însă promovarea ei ca produs injectabil pentru slăbit transformă această activitate într-una ilegală. Autoritățile europene au avertizat deja că astfel de substanțe pot fi contrafăcute, contaminate sau pot conține concentrații greșite, ceea ce le face periculoase pentru sănătate.

Diferența dintre imaginea de „excavatorist” prezentată în emisiune și activitatea de influencer pentru un medicament experimental este uriașă. Iar dacă autoritățile decid să investigheze, Lorenzo ar putea răspunde pentru promovarea ilegală a unui medicament, o infracțiune care nu mai are nimic de-a face cu șantierul.

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