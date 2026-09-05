De ce uităm de ce am intrat într-o cameră. Explicația oamenilor de știință

Ți s-a întâmplat probabil să te ridici de pe canapea cu un scop foarte clar, să mergi în altă cameră și, odată ajuns acolo, să nu mai ai nicio idee ce voiai să faci. Fenomenul este atât de comun încât oamenii de știință l-au studiat, iar explicația ar putea avea legătură chiar cu simplul fapt că am trecut printr-o ușă.

Fenomenul are legătură cu modul în care creierul organizează experiențele și amintirile.

În loc să trateze tot ceea ce ni se întâmplă ca pe un flux continuu de informații, creierul tinde să împartă experiențele în episoade distincte. Trecerea dintr-un spațiu în altul poate reprezenta o graniță între două astfel de evenimente.

Prin urmare, intenția pe care o aveam în prima cameră poate deveni temporar mai greu de accesat după ce intrăm în cea de-a doua, explică neurocercetătorul cognitiv Christian Jarrett pentru BBC Science Focus.

Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen

Fenomenul a fost analizat în mai multe experimente. Într-unul dintre acestea, participanții s-au deplasat într-un mediu virtual și au transportat diferite obiecte fie în interiorul aceleiași încăperi, fie într-o cameră nouă.

Atunci când au trecut printr-o ușă, participanții și-au amintit mai greu obiectele pe care le transportaseră decât atunci când parcurseseră aceeași distanță fără să schimbe încăperea.

Cercetările ulterioare au arătat însă că efectul este mai complicat decât părea inițial.

O echipă de cercetători australieni a repetat experimentele folosind atât realitatea virtuală, cât și deplasarea prin spații reale și a constatat că simpla trecere printr-o ușă nu provoca întotdeauna probleme de memorie.

Efectul a devenit mai evident atunci când participanții trebuiau să îndeplinească simultan și o altă sarcină, care le solicita memoria.

De ce uităm mai ales atunci când suntem distrași

Rezultatele ar putea explica de ce nu uităm de fiecare dată ce voiam să facem atunci când intrăm într-o altă cameră.

Problema apare mai ales atunci când avem deja mintea ocupată. Dacă ne ridicăm pentru a lua ceva din bucătărie în timp ce ne gândim la un mesaj, la o problemă de la serviciu sau la alte lucruri pe care trebuie să le facem, memoria de lucru este mai solicitată.

Schimbarea contextului poate face atunci ca intenția inițială să devină mai greu de recuperat.

O soluție simplă este să încerci să păstrezi în mod conștient atenția asupra lucrului pe care urmează să îl faci în timp ce te deplasezi în altă cameră.

Uneori poate ajuta și întoarcerea în locul din care ai plecat. Revenirea la contextul inițial poate reactiva indiciile asociate gândului pe care încercai să ți-l amintești.

Așadar, faptul că intri ocazional într-o cameră și uiți ce căutai acolo nu înseamnă neapărat că ai probleme cu memoria. Poate fi pur și simplu rezultatul modului în care creierul organizează informațiile și trece de la un context la altul.

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