De ce uităm de ce am intrat într-o cameră. Explicația oamenilor de știință

De ce uităm de ce am intrat într-o cameră. Explicația oamenilor de știință
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ți s-a întâmplat probabil să te ridici de pe canapea cu un scop foarte clar, să mergi în altă cameră și, odată ajuns acolo, să nu mai ai nicio idee ce voiai să faci. Fenomenul este atât de comun încât oamenii de știință l-au studiat, iar explicația ar putea avea legătură chiar cu simplul fapt că am trecut printr-o ușă.

Fenomenul are legătură cu modul în care creierul organizează experiențele și amintirile.

În loc să trateze tot ceea ce ni se întâmplă ca pe un flux continuu de informații, creierul tinde să împartă experiențele în episoade distincte. Trecerea dintr-un spațiu în altul poate reprezenta o graniță între două astfel de evenimente.

Prin urmare, intenția pe care o aveam în prima cameră poate deveni temporar mai greu de accesat după ce intrăm în cea de-a doua, explică neurocercetătorul cognitiv Christian Jarrett pentru BBC Science Focus.

Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen

Fenomenul a fost analizat în mai multe experimente. Într-unul dintre acestea, participanții s-au deplasat într-un mediu virtual și au transportat diferite obiecte fie în interiorul aceleiași încăperi, fie într-o cameră nouă.

Atunci când au trecut printr-o ușă, participanții și-au amintit mai greu obiectele pe care le transportaseră decât atunci când parcurseseră aceeași distanță fără să schimbe încăperea.

Cercetările ulterioare au arătat însă că efectul este mai complicat decât părea inițial.

O echipă de cercetători australieni a repetat experimentele folosind atât realitatea virtuală, cât și deplasarea prin spații reale și a constatat că simpla trecere printr-o ușă nu provoca întotdeauna probleme de memorie.

Efectul a devenit mai evident atunci când participanții trebuiau să îndeplinească simultan și o altă sarcină, care le solicita memoria.

De ce uităm mai ales atunci când suntem distrași

Rezultatele ar putea explica de ce nu uităm de fiecare dată ce voiam să facem atunci când intrăm într-o altă cameră.

Problema apare mai ales atunci când avem deja mintea ocupată. Dacă ne ridicăm pentru a lua ceva din bucătărie în timp ce ne gândim la un mesaj, la o problemă de la serviciu sau la alte lucruri pe care trebuie să le facem, memoria de lucru este mai solicitată.

Schimbarea contextului poate face atunci ca intenția inițială să devină mai greu de recuperat.

O soluție simplă este să încerci să păstrezi în mod conștient atenția asupra lucrului pe care urmează să îl faci în timp ce te deplasezi în altă cameră.

Uneori poate ajuta și întoarcerea în locul din care ai plecat. Revenirea la contextul inițial poate reactiva indiciile asociate gândului pe care încercai să ți-l amintești.

Așadar, faptul că intri ocazional într-o cameră și uiți ce căutai acolo nu înseamnă neapărat că ai probleme cu memoria. Poate fi pur și simplu rezultatul modului în care creierul organizează informațiile și trece de la un context la altul.

CITEȘTE ȘI:

De ce ne este atât de greu să renunțăm la lucrurile pe care nu le mai folosim. Ce ne împiedică să facem ordine

Semne mai puțin cunoscute ale unui IQ ridicat. Cele 3 lucruri care îi entuziasmează pe oamenii foarte inteligenți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare
Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
Adevarul
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Mediafax
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Click.ro
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Digi 24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.