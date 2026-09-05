Ce se întâmplă dacă bei cafea pe stomacul gol. Când poate deveni o problemă

Pentru mulți oameni, cafeaua este primul lucru consumat dimineața, înainte chiar de micul dejun. Obiceiul este uneori asociat cu probleme digestive sau chiar cu apariția ulcerului. Specialiștii spun însă că, pentru majoritatea persoanelor, consumul de cafea pe stomacul gol nu este periculos. Există totuși situații în care poate provoca simptome neplăcute.

Cafeaua stimulează producția de acid gastric, motiv pentru care există ideea că băută înainte de a mânca poate afecta mucoasa stomacului.

Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru nu reprezintă însă o problemă. Stomacul are propriile mecanisme de protecție împotriva mediului acid necesar digestiei.

O ceașcă de cafea băută pe stomacul gol este puțin probabil să provoace probleme unei persoane sănătoase, explică specialiștii citați de The Washington Post.

Lucrurile pot sta diferit în cazul persoanelor care au un stomac sensibil, suferă de reflux gastroesofagian sau au deja leziuni ale mucoasei stomacului.

Cafeaua pe stomacul gol poate agrava refluxul

Cafeaua și substanța conținută de ea, cofeina, pot stimula producția de acid gastric. În același timp, cafeaua poate relaxa sfincterul care separă stomacul de esofag, ceea ce poate permite acidului să urce și să provoace arsuri.

Din acest motiv, persoanele predispuse la reflux pot observa că simptomele sunt mai intense după cafeaua băută dimineața înainte de a mânca.

Cafeaua nu este considerată însă o cauză a ulcerului. Printre principalele cauze ale ulcerului se numără infecția cu bacteria Helicobacter pylori și utilizarea excesivă a unor medicamente antiinflamatoare.

În cazul unei persoane care are deja ulcer, creșterea acidității provocată de cafea poate însă accentua simptomele.

De ce unele persoane se simt mai agitate

Pe stomacul gol, cofeina poate fi absorbită mai rapid. Din acest motiv, unele persoane pot resimți mai intens efectele sale și pot avea stări de agitație, tremur, palpitații sau anxietate.

Mâncarea încetinește absorbția cofeinei, astfel că o gustare sau micul dejun înaintea cafelei poate reduce aceste efecte la persoanele sensibile.

Cafeaua stimulează și activitatea intestinelor, motiv pentru care poate apărea rapid nevoia de a merge la toaletă. Acest efect nu indică însă că băutura dăunează sistemului digestiv.

Nu există nici o regulă potrivit căreia toată lumea ar trebui să mănânce înainte de prima cafea a zilei.

Dacă băutura consumată pe stomacul gol nu provoacă arsuri, greață, dureri sau alte simptome, specialiștii spun că nu există un motiv pentru schimbarea obiceiului. Dacă apar însă astfel de probleme, consumul cafelei împreună cu mâncare, reducerea cantității sau trecerea la o variantă decofeinizată pot fi soluții simple.

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