Prognoza meteo azi, 5 septembrie 2026. Toamna rămâne la ușă! Caniculă de 35 de grade și nopți tropicale în sud-vest

Vremea se încălzește puternic sâmbătă, 5 septembrie, în cea mai mare parte a României, iar începutul de toamnă va semăna în multe regiuni mai degrabă cu o zi de vară. Temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade, iar în sud și sud-vest va fi local caniculă, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală care se va apropia de pragul critic de 80 de unități. În același timp, jumătatea nordică a țării va avea parte de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. În timpul nopții, furtunile se vor deplasa spre est și sud-est. În București se anunță o zi predominant senină și foarte caldă, cu aproximativ 34 de grade.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, următorul interval aduce o încălzire semnificativă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile nordice, unde temperaturile nu vor crește la fel de mult.

Maximele se vor situa, în general, între 28 și 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud și sud-vest. Aici va fi local caniculă, iar disconfortul termic va deveni ridicat. Indicele temperatură-umezeală, ITU, va ajunge în jurul pragului de 80 de unități.

În jumătatea nordică, mai ales după-amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă. Vor apărea înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și local vijelii. Rafalele vor atinge în general 40–50 km/h, iar izolat, pe crestele montane, vor depăși 70 km/h.

Cantitățile de apă nu vor fi în general importante, fiind estimate la 5–10 l/mp, iar pe spații mici se pot acumula aproximativ 15 l/mp. Izolat va cădea grindină. În timpul nopții, manifestările de instabilitate se vor concentra mai ales în estul și sud-estul țării.

Minimele vor avea diferențe foarte mari de la o regiune la alta: de la numai 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali, până la aproximativ 21 de grade în sud-vestul Olteniei.

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi caldă, însă instabilitatea atmosferică va deveni principala problemă în a doua parte a zilei.

În Banat și Crișana, temperaturile vor urca în general spre 30–33 de grade, cu valori mai ridicate către sudul Banatului. După-amiaza și seara pot apărea înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În Maramureș și nordul Crișanei, maximele vor fi ceva mai temperate, în general în jurul valorilor de 28–30 de grade. Furtunile vor fi mai probabile aici decât în sudul țării, iar local pot apărea rafale de 40–50 km/h, vijelii și izolat grindină.

Vremea în sud și sud-est

Sudul României va fi una dintre cele mai fierbinți zone ale țării. Temperaturile vor crește semnificativ față de ziua precedentă, iar maximele se vor situa în general între 32 și 35 de grade.

În Muntenia, vremea va fi predominant frumoasă și foarte caldă în timpul zilei. Cerul va fi mai mult senin, însă spre seară vor apărea unele înnorări, iar pe arii restrânse sunt posibile manifestări de instabilitate atmosferică.

Disconfortul termic va fi în creștere, iar în zonele cele mai fierbinți ITU se va apropia de 80 de unități.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi polul căldurii pe 5 septembrie. Maximele vor ajunge frecvent la 33–35 de grade, iar local va fi caniculă.

În sudul și sud-vestul regiunii se vor înregistra unele dintre cele mai ridicate temperaturi din țară. Ziua va avea mult soare, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Și noaptea va rămâne foarte caldă în sud-vestul Olteniei, unde minimele pot coborî doar până în jurul valorii de 21 de grade. Spre seară, pe arii restrânse, pot apărea fenomene de instabilitate.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 32 de grade, cu valori mai ridicate în partea sudică a regiunii.

După-amiaza și seara, mai ales în nordul Moldovei și în apropierea Carpaților Orientali, vor apărea averse și descărcări electrice. Vântul se poate intensifica, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină.

În timpul nopții, instabilitatea atmosferică se va extinde către est, astfel că ploile și fenomenele electrice vor putea apărea local și după lăsarea întunericului.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, temperaturile vor fi mai moderate decât în sud, cu maxime în general între 28 și 31 de grade, iar în depresiunile și zonele montane valorile vor fi mai scăzute.

După-amiaza și seara se vor forma averse și furtuni. Local vor fi descărcări electrice și intensificări ale vântului de 40–50 km/h, iar pe creste rafalele pot depăși 70 km/h. Izolat poate cădea grindină.

La munte se pot strânge 5–10 l/mp, iar pe spații mici aproximativ 15 l/mp.

Noaptea va fi răcoroasă în depresiunile Carpaților Orientali, unde temperatura poate coborî până la numai 6 grade, un contrast spectaculos față de cele 35 de grade posibile în sudul țării în timpul zilei.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

În Dobrogea, vremea va fi caldă, cu maxime în general de 28–31 de grade. În apropierea litoralului, temperaturile vor fi ușor mai temperate decât în interior.

Prima parte a zilei va fi în general frumoasă, însă în cursul nopții instabilitatea atmosferică va ajunge și în sud-est. Local pot apărea înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Pe litoral, maximele se vor situa în jurul valorilor de 28–30 de grade, iar noaptea temperaturile vor rămâne plăcute.

Vremea în București

În Capitală, 5 septembrie va aduce o zi frumoasă, dar mult mai caldă.

Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 34 de grade. Disconfortul termic va fi în creștere, astfel că după-amiaza va avea aspect de vară autentică, în ciuda începutului de septembrie.

Vântul va sufla slab și moderat. În timpul nopții, temperatura minimă va coborî la 15–18 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, maxima se va situa în jurul valorilor de 28–30 de grade. După-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

La Timișoara va fi o zi călduroasă, cu aproximativ 31–33 de grade. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile manifestări de instabilitate.

La Iași, temperaturile vor urca spre 29–31 de grade. Spre seară și în cursul nopții crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice.

La Craiova se anunță una dintre cele mai fierbinți zile dintre marile orașe, cu o maximă de aproximativ 34–35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU se poate apropia de pragul de 80 de unități.

La Constanța, temperaturile vor fi ceva mai suportabile, cu maxime în jurul valorilor de 28–30 de grade. În timpul nopții pot apărea averse și descărcări electrice.

La Brașov, maxima va ajunge la aproximativ 28–30 de grade. După-amiaza și seara vor fi posibile averse, fenomene electrice și intensificări ale vântului.

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