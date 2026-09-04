Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești! Trei persoane au murit

Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești! Coliziunea a avut loc între o autoutilitară și un autotren cu remorcă. În urma celor întâmplate, trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale. În urma accidentului, traficul a fost blocat pe sensul de mers Pitești–Craiova.

Accidentul s-a produs astăzi, 4 septembrie, între o autoutilitară și un autotren cu remorcă, pe DEx12 Craiova–Pitești, pe sensul Pitești–Craiova, între nodul Negreni și nodul Valea Mare–Slatina. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar mai multe echipaje de salvare au intervenit la fața locului.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt, pentru efectuarea de verificări și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că o autoutilitară condusă de un bărbat de 54 de ani, din comuna Găvănești, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din cap tractor și remorcă, condus de un bărbat de 58 de ani, cetățean sârb, care, ca urmare a unor defecțiuni, era oprit pe acostament și pe banda 1, ulterior fiind proiectat într-un autoturism care se deplasa pe banda a 2-a, condus de către un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Constanța”, au transmis autoritățile.

Trei persoane au murit

Se pare că înainte de producerea accidentului, autotrenul a suferit o defecțiune tehnică. Mai exact, o explozie de anvelopă. Însă, șoferul a trecut de parcarea situată la kilometrul 67, unde putea opri în condiții de siguranță pentru verificări și reparații. Acesta a continuat deplasarea aproximativ un kilometru. Mai apoi, autotrenul a oprit pe acostament, ocupând parțial banda 1.

La fața locului, pentru a interveni și pentru a asigura balizarea și semnalizarea corespunzătoare a autotrenului, se deplasa o echipă tehnică din cadrul CIC Negreni. Însă, accidentul s-a produs chiar în momentul în care echipa tehnică se afla în apropierea autotrenului.

Din păcate, în urma accidentului trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite și au fost transportate la spital. Cei trei conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

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