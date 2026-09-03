„Ai lovit o femeie pe trecere!”. Schema care i-a făcut pe mai mulți șoferi să scoată mii de lei din buzunar

Patru persoane sunt vizate de o anchetă a Poliţiei Capitalei, fiind suspectate că au pus în scenă mai multe înşelăciuni prin metoda „falsul accident”, convingând şoferi că ar fi provocat incidente rutiere în urma cărora ar fi fost distrus telefonul mobil al unei presupuse victime.

Conducătorilor auto li se solicitau sume între 4.000 şi 10.000 de lei pentru acoperirea prejudiciului. Trei dintre suspecţi au fost prinşi, inclusiv o femeie reţinută pe un aeroport în timp ce încerca să părăsească ţara, iar al patrulea este căutat.

„Ai lovit o femeie pe trecere!”

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au transmis că, pe 17 august, o femeie a sesizat Secţia 18, afirmând că, în timp ce se deplasa cu maşina pe strada Samuil Vulcan din Sectorul 5, ar fi fost urmărită de un bărbat aflat la volanul unui alt autoturism. Acesta i-ar fi spus că, în timp ce conducea, ar fi acroşat o femeie aflată la intersecţia străzilor Mihail Sebastian şi Samuil Vulcan, notează ObservatorNews.

„Persoana vătămată s-ar fi întors la intersecţia indicată, unde ar fi găsit o femeie care i-ar fi reproşat faptul că, în momentul în care a efectuat virajul la stânga, ar fi fost în pericol să fie lovită de autoturism. Potrivit celor relatate, pentru a se feri, femeii i-ar fi căzut telefonul mobil pe partea carosabilă, iar autoturismul ar fi trecut ulterior peste acesta, provocându-i distrugeri. În continuare, femeia i-ar fi spus persoanei vătămate că telefonul ar valora 8.000 de lei, însă ar fi acceptat suma de 7.000 de lei pentru acoperirea prejudiciului”, au afirmat poliţiştii.

Victima a declarat că a plătit suma cerută. În aceeaşi zi, un alt bărbat a sesizat Secţia 18, relatând o situaţie similară.

„În urma verificărilor s-a stabilit faptul că, în timp ce victima se deplasa cu autoturismul personal pe strada Novaci şi a efectuat un viraj la dreapta către strada Dorneasca, ar fi fost abordat de un bărbat aflat la volanul unui autoturism. Cel în cauză ar fi indus în eroare victima, prin aceea că i-ar fi transmis că, în timpul efectuării virajului, ar fi acroşat o femeie aflată pe trecerea pentru pietoni, după care ar fi părăsit zona”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Şoferul s-a întors la trecerea de pietoni, unde a găsit o femeie care susţinea că o doare piciorul şi că telefonul i-ar fi fost distrus după ce ar fi căzut pe asfalt. Aceasta i-a cerut 4.000 de lei, pretinzând că aparatul ar valora 8.000 de lei.

„Persoana vătămată a fost iniţial de acord să-i remită femeii suma solicitată, însă, în scurt timp şi-a dat seama că ar putea fi vorba despre o înşelăciune. Astfel, victima i-ar fi propus femeii să se deplaseze împreună la sediul poliţiei, însă femeia ar fi refuzat şi ar fi părăsit imediat zona”, a mai precizat sursa citată.

Schema care i-a făcut pe mai mulți șoferi să scoată mii de lei din buzunar

Ulterior, poliţiştii au identificat şi alte persoane păgubite în mod similar. Un bărbat a sesizat Secţia 17 pe 21 august, afirmând că, în ziua precedentă, ar fi fost abordat de un bărbat şi o femeie care i-au spus că ar fi accidentat-o pe aceasta pe trecerea de pietoni şi că i-ar fi distrus telefonul. Femeia a cerut 8.000 de lei. O altă faptă a fost raportată pe 19 august pe bulevardul 1 Decembrie 1918, unde unui şofer i s-au cerut 10.000 de lei pentru un telefon pretins distrus.

Brigada Rutieră a înregistrat încă două sesizări cu acelaşi mod de operare. În urma investigaţiilor, au fost identificate patru persoane suspecte: trei bărbaţi de 32, 35 şi 44 de ani şi o femeie de 44 de ani.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat patru persoane bănuite de comiterea faptelor, respectiv trei bărbaţi, cu vârste de 32, 35 şi 44 de ani, precum şi o femeie, în vârstă de 44 de ani. La data de 1 septembrie 2026, femeia a fost depistată pe un aeroport, existând suspiciunea că intenţiona să părăsească teritoriul României. Totodată, bărbaţii în vârstă de 35, respectiv 44 de ani, au fost depistaţi în Sectoarele 3 şi 5”, au afirmat poliţiştii.

Au fost efectuate trei percheziţii, în urma cărora au fost ridicate probe, precum şi sumele de 12.300 de lei, 650 de euro şi 300 de dolari, alături de nouă telefoane mobile. Suspecţii prinşi au fost duşi la Secţia 18 pentru continuarea cercetărilor.

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