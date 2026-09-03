Descinderi DNA la Finanțele din Timișoara. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla în vizorul anchetatorilor

Descinderi DNA la Finanțele din Timișoara. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla în vizorul anchetatorilor
Foto: Mediafax Foto
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Procurorii DNA – Structura Centrală au efectuat miercuri percheziții la sediul Administrației Finanțelor Publice din Timișoara, într-un dosar care vizează posibile acte de corupție asociate controalelor fiscale.

Operațiunea a vizat mai multe birouri ale Inspecției Fiscale, de unde au fost ridicate documente considerate relevante pentru investigație.

Descinderi DNA la Finanțele din Timișoara

Surse judiciare afirmă că printre persoanele verificate se află și Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga. Acesta ar figura pe lista suspecților, însă până în prezent DNA nu a transmis oficial acuzațiile care îi sunt atribuite.

În același dosar este implicat și inspectorul fiscal Dacian Ion Crainic, fost director al Oficiului Județean de Poștă Timiș și fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel. Crainic ar fi fost preluat de anchetatori și dus la București pentru audieri, fiind suspectat de luare de mită în legătură cu activitatea de control fiscal.

Ancheta este coordonată de DNA – Structura Centrală, iar cercetările sunt în desfășurare.

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