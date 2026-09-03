Cătălin Măruță, despre Denise Rifai după ce a înlocuit-o la „Furnicuțele”: „A făcut o treabă senzațională”

Cătălin Măruță, despre Denise Rifai după ce a înlocuit-o la „Furnicuțele”: „A făcut o treabă senzațională”
Cătălin Măruță și Denise Rifai
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Cătălin Măruță și-a spus părerea despre Denise Rifai, cea care a prezentat primul sezon al emisiunii „Furnicuțele”. Prezentatorul a intrat direct în subiect după ce i-a luat locul șatenei și a dezvăluit ce vrea să schimbe în emisiune odată cu venirea sa.

Cătălin Măruță a ținut să sublinieze că fiecare prezentator își pune propria amprentă asupra unui format și venirea sa la „Furnicuțele” nu face excepție. Prezentatorul consideră că divertismentul este unul dintre punctele sale forte și mizează din plin pe această zonă acum, când emisiunea intră într-o nouă etapă.

Cătălin Măruță, despre Denise Rifai după ce a înlocuit-o la „Furnicuțele”

Măruță nu a ocolit nici subiectul Denisei Rifai și a avut cuvinte de apreciere pentru cea care a deschis drumul emisiunii în România. Chiar dacă i-a luat locul, prezentatorul a recunoscut că șatena și-a făcut treaba foarte bine în primul sezon.

„În primul rând, vreau să zic că e un format din Spania. În Spania face performanță de peste 18 ani. Este un format național și extrem de cunoscut în Spania. Primul sezon a fost prezentat de Denise, care, bineînțeles, are calitățile și modul ei de a-și pune amprenta. Fiecare om vine cu energia lui, fiecare om vine cu modul lui de a fi.

Cătălin Măruță

Cătălin Măruță

Cred că divertismentul o să fie punctul meu forte în această poveste. Cred că toți suntem diferiți în felul nostru și contează energia pe care o transmitem celor de acasă. Denise a făcut o treabă senzațională în primul sezon și chiar vreau să o felicit pentru lucrul ăsta. Sunt alte proiecte în care ea va fi implicată și sunt convins că va face același lucru bun”, a spus Măruță.

Cum a fost primit de colegii de la Antena 1

Prezentatorul a spus că se înțelege foarte bine cu noii săi colegi și că între ei s-a legat rapid o conexiune specială. Soțul Andrei a mai mărturisit că are mare încredere în proiect și că este convins că noua formulă va ridica miza. Din 7 septembrie, telespectatorii vor vedea dacă promisiunile lui Măruță se confirmă!

„Provocarea e să te simți tu bine în proiectul respectiv, să simți că faci parte din proiectul ăla. Iar pentru mine, asta mi-am dat seama că a funcționat după primele emisiuni pe care le-am înregistrat. Aveam impresia că știu platoul ăsta de foarte mult timp, că înțeleg echipa și că echipa mă înțelege de foarte mult timp. A fost o conexiune perfectă și cred că asta o să se vadă și din 7 septembrie, acasă, atunci când va începe difuzarea show-ului „Furnicuțele”, a mai spus el pentru Unica.

Cătălin Măruță a fost pus față în față și cu greșelile pe care le-a făcut în cei peste 25 de ani de televiziune. Prezentatorul nu a încercat să se ascundă după cuvinte mari și a recunoscut că trecutul vine cu lecții pe care nu vrea să le repete la „Furnicuțele”.

Vedeta a mărturisit că, indiferent de experiența acumulată, greșelile pot apărea oricând, pentru că „suntem oameni”. Prezentatorul a spus că, în televiziune, gafele sunt inevitabile, însă contează enorm să nu fie făcute cu bună știință și să fie îndreptate cât mai repede.

„Știi cum e, în peste 25 de ani de televiziune, cu siguranță am făcut și foarte multe greșeli și, cu siguranță, am învățat atât din ele, așa că sper de acum încolo, poate greșelile pe care le-am făcut în trecut să nu se regăsească, dar știi cum e, suntem oameni. Așa că poate o să apară alte greșeli. N-ai de unde să știi niciodată. Important este să nu faci lucruri intenționat greșit. Asta mi se pare cea mai mare problemă. Pentru că să mai greșești nu poate să fie decât omenește”, a mai mărturisit acesta.

VEZI ȘI: Motivul real pentru care Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1: ”De asta am acceptat propunerea de a fi prezentator la Furnicuțele”
Adevărul despre colega lui Cătălin Măruță de la pupitrul emisiunii Furnicuțele: ”Am încercat s-o convingem”

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