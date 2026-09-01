Motivul real pentru care Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1: ”De asta am acceptat propunerea de a fi prezentator la Furnicuțele”

După șapte luni de pauză, Cătălin Măruță este gata să revină pe micile ecrane. Acesta a făcut o mutare neașteptată și a semnat cu Antena 1. În curând, publicul îl va putea vedea la cârma emisiunii Furnicuțele, iar recent, partenerul Andrei a dezvăluit și cum au reușit mai marii de la Antena 1 să-l convingă să semneze contractul. Se pare că un anume aspect a contat foarte mult pentru el.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. Emisiunea sa a fost scoasă din grilă, iar el a rămas liber de contract. Însă, acum revine pe micile ecrane.

Motivul care l-a convins pe Cătălin Măruță să semneze cu Antena 1

În scurt timp, Cătălin Măruță o să își facă debutul la Antena 1, iar fanii acestuia abia așteaptă să-l vadă pe micul ecran. Entuziasmat este și partenerul Andrei, iar recent a dezvăluit care a fost adevăratul motiv pentru care a acceptat să revină în televiziune.

Se pare că aproape doar un singur lucru a contat pentru Cătălin Măruță atunci când a acceptat să semneze cu Antena 1. Mai exact, acesta a fost interesat în mod special de programul de lucru. Așa cum a spus și atunci când a plecat de la Pro TV, acesta își dorește mai mult timp liber pentru a fi alături de familia sa.

Iar faptul că emisiunea Furnicuțele nu este una live îi permite să aibă mai multă flexibilitate și mai mult timp alături de cei dragi. Cătălin Măruță va filma doar trei zile pe săptămână, iar asta a contat foarte mult pentru el.

„Am revenit la muncă cred că după aproximativ șapte luni de zile și am revenit într-un format care îmi place foarte mult. Cred că ăsta a fost și principalul motiv pentru care am acceptat propunerea de a fi prezentator la Furnicuțele. Ce a fost foarte important este faptul că am timpul liber pe care mi-l doream, ținând cont că emisiunea se înregistrează trei zile pe săptămână, iar apoi patru zile sunt liber 100%. Se știe de la început că este o emisiune înregistrată, se înregistrează trei zile pe săptămână: luni, marți, miercuri, ceea ce, încă o dată spun, a fost un argument foarte puternic pentru a veni la Furnicuțele. Și anume timpul liber pe care îl am. E un lucru care a fost important pentru mine, ca să am timp și de proiectele mele online, ca să am timp și de, bineînțeles, copii în primul rând. Așa că a contat foarte mult”, a mărturisit Cătălin Măruță, potrivit libertatea.ro.

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