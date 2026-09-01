I s-a rupt filmul la LOFT! O domnișoară a avut nevoie de „întăriri” la plecare. A făcut șpagatul în aer, iar restul e… CANCAN!

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Credeați că ce se întâmplă la Loft rămâne la Loft? Rareori. Dacă în club se dansează și se ciocnesc pahare de șampanie fără număr, adevăratul spectacol are loc în parcare. N-ar fi prima data, cu siguranță nu va fi nici ultima. De data aceasta, asistăm la o adevărată probă de…logistică. O tânără…obosită nevoie mare a avut nevoie de intervenția rapidă a doi cavaleri. Iar domnii, galanți până la capăt, au sărit imediat în ajutorul domnișoarei. În ce fel, ne-a surprins și pe noi. Dar ca să vă dăm un mic spoiler, înainte de a detalia totul, vă spunem că s-a executat un șpagat în aer. Evident, CANCAN.RO are imagini spectaculoase! 

Nu știm exact ce s-a întâmplat înainte de momentul surprins de noi, dar nici nu e greu de bănuit. Poate licoarea lui Bachus a fost consumată fără moderație. Poate tocurile au decis că au avut suficient pentru o seară. Poate tânăra pur și simplu și-a consumat toate bateriile. Sau poate a fost…prank d-ăla. Ce mai contează? Important este că imaginile sunt de senzație.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

O domnișoară a avut nevoie de transport special din partea unor tineri, în parcare la Loft

Băieții nu s-au încurcat. Unul a apucat-o pe domnișoară de un picior, celălalt de celălalt picior și, împreună, au pornit operațiunea care nu prea s-a desfășurat elegant. Nu de alta, dar poziția tinerei era cel puțin discutabilă. Dar hei, nu suntem la ora de bune maniere aici!

Domnișoara a făcut șpagatul în aer, cărată pe brațe

În parcarea Loft-ului, la Mamaia, regulamentul e ceva mai…flexibil, la fel ca și domnișoara, de altfel. Ne uităm și nu judecăm, vorba aia. Dar ne și amuzăm, că altfel n-avem cum. Misiunea celor doi holtei nu s-a dovedit însă chiar floare la ureche. Domnișoara încerca să se țină de umerii lor, în timp ce picioarele ei formau un V atât de strâmb, încât parcă nici ele nu mai știau exact unde trebuie să ajungă. La un moment dat, cei doi păreau chiar dezorientați.

A făcut șpagatul în aer, în timp ce era cărată pe brațe

De zici că erau curierii care nu știau exact unde să pună „coletul”. Poate situația cerea întăriri, pentru că după câțiva pași, treaba s-a cam îngreunat. Dacă ar mai fi fost poate încă o pereche de brațe, lucrurile nu s-ar fi clătinat așa rău. Noi sperăm doar că misiunea a fost dusă la bun sfârșit și că distinșii cavaleri au reușit să-și transporte domnișoara în siguranță până la mașină. Pentru că, până la urmă, după o noapte incendiară la Loft, obiectivul principal este unul singur, să ajungi acasă întreg. Demnitatea poate fi recuperată a doua zi.

NU RATA – Sparte la mare! Petrecerea s-a terminat direct pe trotuar! Drumul spre pat s-a făcut cu transport asistat

Păzea! Voluptoasa Valentina Dunca la plajă, într-un costum de baie minuscul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Grea e viața de milionar, Sebi! Cât costă o vizită la benzinărie când conduci un Lamborghini
Grea e viața de milionar, Sebi! Cât costă o vizită la benzinărie când conduci un Lamborghini
Aza Gabriela a încercat să deruteze lumea în benzinărie! Strategia logodnicei lui Horațiu Moldovan a eșuat
Aza Gabriela a încercat să deruteze lumea în benzinărie! Strategia logodnicei lui Horațiu Moldovan a eșuat
Bursucu a pus podcastul pe pauză și s-a dezlănțuit la LOFT! Prezentatorul n-a venit la mare pentru bronz
Bursucu a pus podcastul pe pauză și s-a dezlănțuit la LOFT! Prezentatorul n-a venit la mare pentru bronz
Romeo Dunca și voluptoasa Valentina lovesc din nou! Cei doi au defilat pe catwalk-ul LOFT-ului, iar ținuta blondinei a lăsat pe toată lumea cu gura căscată
Romeo Dunca și voluptoasa Valentina lovesc din nou! Cei doi au defilat pe catwalk-ul LOFT-ului, iar ținuta blondinei a lăsat pe toată lumea cu gura căscată
Ce face Zed atunci când nu turează motoarele prin Capitală. „Regele Șoselelor” știe când e cazul să tragă pe dreapta pentru o mică pauză
Ce face Zed atunci când nu turează motoarele prin Capitală. „Regele Șoselelor” știe când e cazul să tragă pe dreapta pentru o mică pauză
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Click.ro
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Digi 24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
Digi24
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.