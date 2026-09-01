I s-a rupt filmul la LOFT! O domnișoară a avut nevoie de „întăriri” la plecare. A făcut șpagatul în aer, iar restul e… CANCAN!

Credeați că ce se întâmplă la Loft rămâne la Loft? Rareori. Dacă în club se dansează și se ciocnesc pahare de șampanie fără număr, adevăratul spectacol are loc în parcare. N-ar fi prima data, cu siguranță nu va fi nici ultima. De data aceasta, asistăm la o adevărată probă de…logistică. O tânără…obosită nevoie mare a avut nevoie de intervenția rapidă a doi cavaleri. Iar domnii, galanți până la capăt, au sărit imediat în ajutorul domnișoarei. În ce fel, ne-a surprins și pe noi. Dar ca să vă dăm un mic spoiler, înainte de a detalia totul, vă spunem că s-a executat un șpagat în aer. Evident, CANCAN.RO are imagini spectaculoase!

Nu știm exact ce s-a întâmplat înainte de momentul surprins de noi, dar nici nu e greu de bănuit. Poate licoarea lui Bachus a fost consumată fără moderație. Poate tocurile au decis că au avut suficient pentru o seară. Poate tânăra pur și simplu și-a consumat toate bateriile. Sau poate a fost…prank d-ăla. Ce mai contează? Important este că imaginile sunt de senzație.

Băieții nu s-au încurcat. Unul a apucat-o pe domnișoară de un picior, celălalt de celălalt picior și, împreună, au pornit operațiunea care nu prea s-a desfășurat elegant. Nu de alta, dar poziția tinerei era cel puțin discutabilă. Dar hei, nu suntem la ora de bune maniere aici!

Domnișoara a făcut șpagatul în aer, cărată pe brațe

În parcarea Loft-ului, la Mamaia, regulamentul e ceva mai…flexibil, la fel ca și domnișoara, de altfel. Ne uităm și nu judecăm, vorba aia. Dar ne și amuzăm, că altfel n-avem cum. Misiunea celor doi holtei nu s-a dovedit însă chiar floare la ureche. Domnișoara încerca să se țină de umerii lor, în timp ce picioarele ei formau un V atât de strâmb, încât parcă nici ele nu mai știau exact unde trebuie să ajungă. La un moment dat, cei doi păreau chiar dezorientați.

De zici că erau curierii care nu știau exact unde să pună „coletul”. Poate situația cerea întăriri, pentru că după câțiva pași, treaba s-a cam îngreunat. Dacă ar mai fi fost poate încă o pereche de brațe, lucrurile nu s-ar fi clătinat așa rău. Noi sperăm doar că misiunea a fost dusă la bun sfârșit și că distinșii cavaleri au reușit să-și transporte domnișoara în siguranță până la mașină. Pentru că, până la urmă, după o noapte incendiară la Loft, obiectivul principal este unul singur, să ajungi acasă întreg. Demnitatea poate fi recuperată a doua zi.

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