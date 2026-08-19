Păzea! Voluptoasa Valentina Dunca la plajă, într-un costum de baie minuscul

Valentina Dunca, soția fostului șef de județ la Caraș-Severin, Romeo Dunca, a provocat stupoare, tremur și poate chiar incontinență involuntară printre turiștii din Mamaia, după ce a reușit să „evadeze” din camera de hotel și s-a afișat în toată splendoarea chirugical-estetică printre oameni. CANCAN.RO are imagini pentru care trebuie puțin curaj ca să fie privite!

Scăpată singură cu salvamarul, Valentina s-a dus pe plajă fără domnul Romeo. Julieta de la Moscova s-a apropiat periculos de mulțimea de oameni de pe plajă, iar tensiunea e mare. Vor dispărea turiștii de pe litoral? Ne va băga rusoaica lui Romeo Dunca în faliment? Sunt ipoteze care îți vin în minte când observi ce mutre fac cei de pe plajă când o văd pe Valentina.

Doamna Dunca ia la pas plaja lățită din Mamaia, ai impresia că măsoară dacă încape o navă rusească de desant maritim. Oamenii pe lângă care trece deja își cam strâng cearceafurile. Un domn care stă în valuri până la brâu e atât de șocat de apariția Valentinei încât își încleștează mâinile cu o doamnă, că împreună poate au mai multe șanse de scăpare. Bietul om își lungește gâtul atât de mult că până și girafele îi bat obrazul. Nu are mult de așteptat, Valentina se întoarce cu spatele la el. Bietul turist face ochii cât cepele de Buzău!

Valentina Dunca a întors toate privirile pe litoral

O doamnă în costum de baie roșu se uită la Valentina de parcă doamna Dunca i-ar fi schimbat canalul de pe telenovele pe un alt post spicy. În mod curios, toți pe lângă care trece Valentina pun repede mâna pe telefoane, de zici că-și sună prietenii să le spună: „Georgeto, Nicule, hai că iar a venit Valentina pe plajă!”.

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Suspansul este mai ceva ca în „Fălci”, filmul lui Spielberg, în care un rechin terorizează o plajă. Aici nu e un rechin, ci o doamnă care pare că e mereu între două programări la clinici de estetică.

Valentina, fidelă Uniunii Sovietice, țara în care s-a născut, poartă un costum de baie roșu, cu șnururi, frate cu costumul verde pe care îl purta AICI. Pe lângă costumul de „baie” roșu cu șnururi, Valentina poartă o pereche de șlapi cu talpă înaltă, care par să cânte „Mi-e dor, mi-e dor, de taraba din Obor”, decorați cu motive grecești. Lângă șezlong sunt niște pantofi sport, probabil Valentina venise direct de la gym-ul hotelului.

Valentina intră în apă și nu are nevoie de colac, din moment ce are ditamai „vesta de salvare” pe piept. Are intervenții similare și pe fese, deci exista totuși riscul să fie răsturnată cu capul în apă, generând o situație care i-ar pune pe gânduri și pe fizicieni. Dacă Valentina ar face pluta, ce forțe ar acționa asupra ei? Iată o propunere de subiect la proba de fizică la BAC. Merită luată în considerare! Mulți profesori de fizică au dat deja click, ca să studieze problema din toate unghiurile.

Prima-doamnă a Caraș-Severinului decide că lumina e numai bună pentru câteva poze, așa că se poziționează strategic pentru o ședință foto. Cu siguranță Valentina va avea nevoie de un expert foto să-i scoată oamenii care apar în fundal, pentru că mutrele lor acre strică orice poză. Valentina are câteva ipostaze în care ar băga-o pe Angelina Jolie în depresie (din mai multe motive) și i-ar atrage atenția și lui Brad Pitt.

Din galeriile foto surprinse succesiv de-a lungul acestui sejur al cuplului Romeo-Valentina Dunca, tragem concluzia că există o progresie în comportamentul Valentinei, în ce privește expunerea. La un moment dat avea un tricou pe ea – IMAGINILE POT FI VĂZUTE AICI pe urmă rămăsese doar în costum de baie. Azi e doar în șnururi. Dacă mai stă zece zile, o vom vedea goală-pușcă (sau goală-tanc, că e rusoaică).

Într-o imagine Valentina ridică ambele mâini într-un gest de „mă predau”, probabil își spune: „Nu mai rezist, arăt atât de bine, nu e corect față de muritorii ăștia de rând de pe plajă!”. Sau vrea să-și bronzeze și tatuajele pe care nu prea le vede soarele.

Ostenită să-și care propria fabulozitate, Valentina Dunca se întreaptă spre un șezlong. Deplasarea prin pustiurile de nisip ale plajei din Mamaia afectat-o, trebuie reîmprospătat și stratul consistent de ruj.

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