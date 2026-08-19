Sorin Bontea, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef, de la Pro TV. Are loc o premieră la masa juraților: „Ăsta e necazul și mă enervează!”

Sorin Bontea a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO la inaugurarea noului sezon Masterchef. Sezonul 11 urmează să fie difuzat din 7 septembrie, iar noutățile sunt multe. Pentru prima dată, fiecare dintre cei trei chefi va avea propriul șorț de aur și își va putea alege un favorit încă din etapa confruntărilor. Chef Bontea ne-a povestit cine i-a pus răbdarea la încercare tot sezonul, care a fost cea mai grea provocare de pe tot parcursul competiție, dar și cum a fentat celebrul bucătar cea mai dificilă probă pentru el.

Mai sunt câteva săptămâni și va fi difuzat noul sezon Masterchef, care are premiera pe 7 septembrie. Chefii și concurenții și-au dat astăzi o întâlnire pentru a urmări, în premieră, primele imagini din competiție, iar atmosfera a fost pe măsura noului sezon. De la probe care le-au pus răbdarea la încercare până la apariții-surpriză și momente care au stârnit hohote de râs, sezonul 11 promite să fie unul cu de toate. Una dintre noutățile acestui sezon este apariția influencerului culinar „O guriță mică”, Andu, care recunoaște că le-a dat „teroare” chefilor pe tot parcursul competiției, cu toate că misiunea lui a fost să-i ajute sau să-i încurce deopotrivă pe concurenți.

Sorin Bontea, terorizat de colegii lui: „De abia îi mai suport pe ei, acum trebuie să-l suport și pe Andu”

CANCAN.RO: Ce vă face Andu, domnul Bontea?

Sorin Bontea: Nu-l mai suport nici pe Andu. După ce că abia îi mai suport pe ăia doi ( n.r. Scărlătescu și Dumitrescu), acum trebuie să îl suport și pe Andu, nu mai pot!

Andu: Suntem trei acum. Trebuia să echilibreze cumva balanța, a trebuit să ajut și eu.

Sorin Bontea: Andu îi spunea lui Dumitrescu tată, lui Scărlătescu îi spune unchiul, iar eu sunt bunicul, mă?

Andu: E bunicul cu povești smechere și bancuri. Nu pot să vă zic bancurile, le ținem între noi.

CANCAN.RO: Cum a fost sezonul acesta? M-am uitat la ce a postat Andu, v-a dat teroare, dar v-a și distrat.

Sorin Bontea: Da, dar să știi că într-un fel ne dă și o bună dispoziție, fiind tinerel și plin de energie, râde din orice și oricând, oricum, te face și pe tine să mai zâmbești.

Andu: Chefii intră la la 9 dimineața, ies la 22.00, eu vin ca o baterie de energie pe capul lor.

Sorin Bontea: Problema este că nu se termină niciodată bateria, acesta e necazul și mă enervează că e tânăr, așa eram și eu la vârsta lui. Ne ajută Andu și ne distrăm cu el.

Andu: Și eu m-am distrat, m-am simțit cu ei ca într-o excursie cu clasa.

CANCAN.RO: Dar ce ai învățat în materie de bucătărie?

Andu: De la chef Bontea am învățat să tai julienne si brunoise.

Sorin Bontea: Lasă astea, a învățat să mănânce pâine cu apă și cu zahăr, desertul copilăriei. A spus că nu e posibil să mănânce aici. I-am zis că mâncam negresă, iar el s-a mirat și a zis: În anii `80 negresă? I-am zis că e diferență între negresă și brownie.

Andu: Negresa se mănâncă cu frișcă, asta e una dintre glumele noastre. Ne-am distrat, dar am învățat lucruri. Am făcut clipuri serioase, am învățat cum se face carbonara, cum se taie legumele corect, cum să mănânci corect o carne. Am făcut și caterincă, dar au fost și multe lucruri pe care cei de acasă le vor învăța.

Sorin Bontea: Adevărul este că fiecare are publicul lui, el are o medie de vârstă 18-20 de ani și atunci cei de vârsta lui învață lucrurile pe care le făceam noi în tinerețe.

CANCAN.RO: Iar voi aflați ce consumă ei.

Sorin Bontea: Da, am înțeles că acum se bea matcha. Nu îmi place matcha, nici quinoa. Nu punem ananas pe pizza, ananasul îl punem în pui dulce acrișor, dar nu pe pizza.

Ce a fost cel mai dificil pentru celebrul chef: „Am învățat să fentez”

CANCAN.RO: Dar ce greșeli mai fac românii când mănâncă? Ce ingrediente nu se combină niciodată?

Sorin Bontea: Nu e de greșeală, fiecare mănâncă până la urmă ce-i place. Sunt lucruri care mie nu-mi plac. Urăsc mâncarea care miroase urât, asociez gustul cu mirosul. Îmi este greu să fac diferența asta, cât m-aș ține de nas să mănânc fără să simt. Am avut ceva sezonul acesta care mirosea…

CANCAN.RO: Ce anume, durian?

Andu: Nu, așa e ok. Trebuie să vă uitați la noul sezon Masterchef ca să vedeți. Nu a avut nimeni până acum în România așa ceva.

Sorin Bontea: Nu poți să mănânci chestii care put foarte rău.

Andu: Era un peștișor rău.

Sorin Bontea: Imaginează-ți o mașină de gunoi, vara la 40 și ceva de grade și cum merge, curge din ea, iar tu să mergi în spatele ei, așa miroase.

CANCAN.RO: Și ați gustat?

Sorin Bontea: Eu mai puțin așa, am învățat să gust pe lângă, să fentez.

Andu: Au avut misiune grea concurenții sezonul acesta, misiune grea.

Sorin Bontea: Avem un sezon foarte bun, concurenți care gătesc foarte bine, ambițioși, niște preparate senzaționale.

CANCAN.RO: Sunt trei șorțuri de aur sezonul acesta?

Sorin Bontea: Da, avem trei șorțuri de aur, dar nu e neapărat dacă îl obții să stai doar tu cu ele de la început până la sfârșit.

Andu: E diferit sezonul acesta și plin de surprize. La fiecare probă te aștepți să se întâmple ceva și după aceea se schimbă tot.

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