Teo Trandafir și telefonul care a băgat-o în sperieți: „Ambulanța era la mine acasă și medicii băteau la ușă”

Un om sincer, asumat și mereu pe fază, Teo Trandafir merge mai departe. De la perioada colicilor și a dinților care ieșeau, până în ziua când, privind-o pe Maia, a văzut o domnișoară superbă, Teo Trandafir rememorează fiecare bucurie și spaima trăite alături de fiica ei. De la prima căzătură la prima reușită, celebra prezentatoare i-a spus fiicei sale că principala regulă este „în viața asta nu trebuie să nimic”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Teo recunoaște că și-a ‘adus’ o grămadă de acuze, ca mamă, dar a învățat că cel mai bine „atunci când tu ai zbârcit-o, îi spui și explici de ce ai zbârcit-o”, pentru că părintele perfect nu există.

Simpatica prezentatoare își amintește de perioadele bune, dar și de cele vulnerabile din viața și cariera ei și recunoaște că niciodată nu a simțit invidie față de cineva. Aflăm cum a reușit să se mențină, de atâția ani, în față oamenilor într-o lume aflată într-o permanenăt ăschimbare și de ce consideră, cu umor, că cea mai mare invenție din lumea asta e bocancul.

CANCAN.RO: A fost o vară cu de toate? Am văzut că ai mers cu Maia într-o locație foarte frumoasă.

Teo Trandafir: Încep să mă gândesc cu nostalgie și cu drag la vara care deja a trecut. A fost minunat, m-am dus să văd Dunărea de care se plângea toată lumea și care, într-adevăr, era mai mică, dar eu nu știam cât trebuie să fie și atunci m-am bucurat și așa. Am fost la hotelul nostru preferat și am stat și acolo. Ajungeam acasă să schimbăm lucrurile și plecam în altă parte.

Teo și Maia, dupa 23 de ani:„M-a speriat îngrozitor”

CANCAN.RO: Este minunat că Maia vrea să meargă cu tine în continuare, că vă distrați împreună. Când au trecut 23 de ani? Repede, încet?

Teo Trandafir: Prima perioadă a trecut extraordinar de greu, pentru că nu știa să-mi spună ce are. Când i-au dat dinții, stai așa că e de la dinți, după care stai că nu mai e de la dinți, că au crescut dinții, e de la cine știe ce. Nu mai povestesc despre colici ca să nu stric ziua cuiva. La început a fost, din punctul ăsta de vedere, îngrijorător.

Și mi se părea că am cel mai mic copil din cartier și că nu va crește niciodată în viața asta. Toți copiii din vecinătate, pe care îi vedeam rar, evident, erau mult mai mari decât copilul meu. A mea, văzând-o zilnic, mi se părea că e ca ieri. Și uite așa, văzând-o tot timpul, tot timpul, m-am trezit într-o zi că stăteam la mine pe fotoliu și a vrut să-mi arate o rochie pe care i-o cumpărasem. M-a speriat îngrozitor pentru că arăta splendid și era domnișoară. Atunci am realizat că a crescut.

Spaimele unei mame:„Faptul că nu puteam să o ajut, pentru mine a fost traumă”

CANCAN.RO: Care a fost, din punctul tău de vedere, cea mai grea provocare a acestor 23 de ani?

Teo Trandafir: A fost complicat pentru mine și, într-adevăr, provocator, faptul că s-a dorit să meargă și, bineînțeles, a mers la 8 ani în Serbia, la un cantonament de baschet. Și nu făceam altceva decât să mă gândesc cum o să-și rupă mâna și cum nu o să poată nimeni să mă anunțe. A fost prima despărțire și probabil toți părinții am avut experiența asta. Știam că era într-un cadru organizat cu niște doamne specializate, că nu s-a dus singură pe jos. Dar faptul că nu puteam să o ajut, pentru mine a fost traumă.

CANCAN.RO: Apropo de spaime, cum le-ai gestionat?

Teo Trandafir: Lucrul pe care ea îl știe foarte clar este că niciodată în viața asta nu trebuie să nimic. Când cineva spune că trebuie să facă ceva, să fie atentă. Ce trebuie, într-adevăr, să facă este să fie mulțumită, fericită și bine ea. Cu asta a plecat de acasă. E un om logic, nu-mi mărturisește toate temerile ei, mai ales după o vârstă, ca să nu mi le transfere. Și i-am mai spus o chestie, să nu mai pună presiunea pe ea însăși, să se gândească puțin. Societatea pune presiune, școala pune presiune, schimbările sale pun presiune. Să nu mai pună și ea. Să fie blândă cu ea.

CANCAN.RO: Ai ceva să-ți reproșezi, după acești 23 de ani?

Teo Trandafir: Un milion de lucruri. Dar am înțeles, vorbind cu diferiți cetățeni, că nu există un părinte pe lumea asta care să fi fost perfect. Și atunci mă gândesc, îmi găsesc și scuze pentru greșelile pe care le-am făcut, dar am învățat că și copilului, dacă îi cer scuze, îi vin în cap niște vorbe care să te mângâie. Când tu ai zbârcit-o, îi spui și explici de ce ai zbârcit-o și îți zice: „Mami, lasă că erai și tu obosită, și eu, nici eu nu m-am purtat cum trebuie”. Dacă îi nu spui e posibil să nu poți primi ajutor, că nu se înțelege.

CANCAN.RO: La un moment dat o să fii soacră mică. Sigur te-ai gândit la acest aspect. Dar bunică, te-ai văzut vreodată?

Teo Trandafir: Sunt lucruri pe care să le gândești doar în momentul în care se întâmplă. Dacă ai foarte mult timp liber, te gândești la toate ipostazele în care ai putea să fii.

Teo Trandafir recunoaște: „Cel mai rău a fost când am dat telefon acasă”

CANCAN.RO: De câte ori ai intrat în direct și inima ta era praf? Cum ai reușit să disimulezi, să lași tristețea pentru câteva ore?

Teo Trandafir: Cum face orice persoană care tangențial are de-a face cu o scenă. În cazul meu e chiar tangențial, dar mă gândesc la marile interprete care povesteau că și-au pierdut părinții în ziua spectacolului și au urcat pe scenă și au zâmbit. Oamenii nu își cheltuiesc cea mai de preț avere, care e timpul, ca să te vadă pe tine cu fruntea în pumni. Nu de asta au venit acolo. Au venit pentru un produs care ești tu.

Cel mai rău a fost când am dat telefon acasă, greșeala pe care nu o mai fac în timpul emisiuni și am fost anunțată de acasă, de mama, că totul e bine, doar că este ambulanța la ușă, pentru că a făcut Maia otită. Am innebunit. Știam otitele ei, că erau recurente, dar n-a fost bine.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte când ai fost cea mai puternică? Dar cea mai vulnerabilă?

Teo Trandafir: Vulnerabil ești de fiecare dată când apari în public. Depinde și cum îţi gestionezi emotiile. Dacă ești într-o stare bună, e mai uşor pentru tine, merge treaba. Dacă ești într-o situație dificilă, poti să îți pierzi controlul. Și cred că alea sunt momentele cruciale. Atunci, în ciuda faptului că ești vulnerabil, trebuie să fii și puternic. Și am învățat de la cei mai buni.

Anii de experiență: „N-am simțit niciodată invidia”

CANCAN.RO: Ani de zile de televiziune, radio. Plini de greutăți și de invidie, cu siguranță. Cum ai putut să treci mai departe, să nu-ți vină să renunți?

Teo Trandafir: N-am simțit niciodată invidia. Și nici prietenii mei adevărați nu, pentru că i-am întrebat: „Voi știți ce e aia invidie?”. Mi-au spus că e sentimentul de ură pentru cineva pentru că a făcut ceva. Nu înțeleg de ce să-l urăști. Trebuie să fii șmecher și să observi cum a făcut performanță, iubindu-l suficient încât să-ți dea și ție din înțelepciunea lui.

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai urât?

Teo Trandafir: Au fost multe momente frumoase. Interviurile cu oameni foarte mari, la care nu mă așteptam vreodată. Sadhguru, care a ținut să vorbească cu mine la televizor, la Kanal D. E adevărat că nu a putut să vină, că stătea foarte puțin la România, dar și-a rupt timp să facem live împreună. Armand Assante, Dolph Lundgren, Vasilica Tastaman, Nicu Constantin, Sergiu Nicolaescu. Au fost atât de mulți și pentru mine toate aceste întâlniri au fost victorii. Au fost oameni care m-au ajutat foarte mult, din blândețea și bunătatea lor, au rupt timp și pentru mine. Și momentele nefericite au fost cu artiștii pe care îi furase celebritatea.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să te menții, de atâția ani, într-o lume care este în continuă schimbare?

Teo Trandafir: N-am nici cea mai vagă idee. Eu am o politică atât de simplă… Pas după pas, după pas om vedea mâine. Asta e ce gândesc. De unde am plecat? Unde am ajuns? Unde o să ajung? Sunt probleme pe care mi le pun la momentul respectiv. Nu ai cum să rămâi în anii ’90. E foarte complicat să rămâi în anii ’90. E foarte costisitor. Nu poți să rămâi, pentru că este foarte complicat. Tu mergi cu valul.

Teo Trandafir ne învață:„Cel mai bun lucru care s-a inventat vreodată e bocancul”

CACAN.RO: Dacă te-ai întâlni vreodată cu Teo cea mică, ce i-ai spune acum, când știi atât de multe despre viață

Teo Trandafir:Cel mai bun lucru care s-a inventat vreodată e bocancul. Nu te urca pe tocuri niciodată. Nu folosesc nimănui și, mai ales, nu te definesc. Nu-ți pierde vremea. Treci la bocanci din pruncie. Crește-ți copiii și nepoții în bocanci. Fii înţeleaptă! (Are legatura cu relaxarea, ea chiar poarta in ultima vreme bocanci, e incantata de ei )

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Teo Trandafir, despre perioada grea din viața fiicei sale. Ce s-a întâmplat cu Maia