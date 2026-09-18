Teo Trandafir, la un pas de moarte! A stat 100 de zile în spital și a trecut prin clipe cumplite: „Eram în comă”

Teo Trandafir
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Teo Trandafir a traversat, în urmă cu aproximativ 15 ani, una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu pancreatită acută și a ajuns să petreacă nu mai puțin de 100 de zile într-un spital din Viena. Problemele de sănătate au fost atât de grave, încât perioada de recuperare s-a transformat într-o adevărată luptă pentru viață.

Vedeta a ajuns în Austria pentru a beneficia de îngrijiri medicale, însă starea sa s-a deteriorat după intervenția chirurgicală la care a fost supusă. Medicii au urmărit îndeaproape evoluția sa, iar situația a fost una extrem de complicată. Cele 100 de zile petrecute în spital au lăsat urme importante asupra sa, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

Teo Trandafir, la un pas de moarte în urmă cu 15 ani!

Recent, în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorge”, Teo Trandafir a vorbit despre acea etapă și despre lucrurile prin care a fost nevoită să treacă. Prezentatoarea și-a amintit cât de dependentă devenise de ajutorul celor din jur și cât de greu i-a fost să își desfășoare activitățile de zi cu zi.

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Pe întreaga perioadă a internării, Teo nu a reușit să se ridice din pat. Chiar și cele mai simple lucruri, inclusiv igiena personală, deveniseră imposibile fără sprijinul personalului medical. O asistentă care a avut grijă de ea în acea perioadă i-a adresat, la un moment dat, o rugăminte care a rămas puternic întipărită în memoria vedetei.

Problemele nu s-au limitat însă la partea fizică. Tratamentul și perioada îndelungată petrecută în spital au avut consecințe și asupra memoriei sale. Teo Trandafir a relatat că au existat momente în care nu își mai amintea lucruri importante din propria viață și ajunsese chiar să aibă dificultăți în a-și identifica propria persoană.

Un alt moment care a rămas puternic în memoria lui Teo Trandafir este legat de perioada în care se afla într-o stare profundă de inconștiență. Deși nu își poate spune cu exactitate în ce etapă medicală se afla, vedeta își amintește că putea percepe anumite sunete din jurul său.

A auzit inclusiv o femeie strigând în limba română după o persoană apropiată, experiență care i-a rămas întipărită în minte. În acea perioadă, cei apropiați încercau să îi fie alături și îi puneau muzică la ureche, direct de pe telefon.  Singurele sunete muzicale pe care le putea recunoaște clar erau cele ale trupei Taxi, pe care apropiații au ales să i le pună în mod repetat.

„Dar știi care-i chestia? Nu știu, cred că eram în comă, nu-mi dau seama în ce fază a ei, și am auzit clar strigându-se „Oana, Oana!”, în limba română. Una dintre fetele în comă murea și își striga o soră. Și eu am auzit. Deci, din comă auzi ceva. Îmi puneau Taxi la ureche, pe telefon. Singura trupă pe care am înțeles-o a fost Taxi.”, a spus Teo.

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