Drama neștiută a lui Bvcovia, concurent la Power Couple: ”Mereu a fost potop în casă”

Drama neștiută a lui Bvcovia, concurent la Power Couple: ”Mereu a fost potop în casă”
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Bvcovia se pregătește să intre în Power Couple alături de Alexandra Elena, iubita lui de șase ani. La televizor, îl vom vedea în mijlocul provocărilor, al adrenalinei și al testelor de cuplu. Dar, înainte de camere, probe și spectacol, artistul a dus o luptă despre care nu mulți știu. O copilărie marcată de scandaluri, alcool, violență și amenințări cu moartea.

Astăzi are succes, muzică, concerte și un loc bine conturat în lumea trapului. Urmează și Power Couple. Pare că lucrurile s-au așezat. Numai că povestea din spatele artistului e departe de a fi una liniștită.

Drama neștiută a lui Bvcovia de la Power Couple!

Artistul a povestit că tatăl său avea probleme cu alcoolul și că, atunci când venea băut, furia se revărsa asupra familiei. Scandalurile deveneau uneori atât de grave încât se ajungea inclusiv la cuțite și amenințări cu moartea. Bvcovia a spus că toată copilăria lui a fost un coșmar, dar că încearcă să nu își judece tatăl prea aspru.

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„Rapp-ul a fost un refugiu. La noi era în fiecare zi scandal, uneori era scandalul mai mare, adică se ajungea la cuțite, la propriu, ori scandal mai așa… La noi a fost mereu potop în casă. Viața mea și a mamei mele era scandal non-stop. Oamenii care se pierd în alcool sunt foarte agresivi.

Drama neștiută a lui Bvcovia, concurent la Power Couple

Drama neștiută a lui Bvcovia, concurent la Power Couple

Nu judec, dar nu realizează cât de tare pot să distrugă viețile celor din jur. Tata venea beat după muncă sau după ce bea cu tovarășii. Ajungea seara fără bani, se mai bătea și pe afară și venea și își vărsa furia pe noi, zburau farfurii prin casă. Dacă noi ne opuneam, că erau situații în care nu mai rezistam și încercam să-l imobilizăm, se ducea la bucătărie, trăgea sertarul, îl scotea și începea să ne amenințe că ne omoară”, a povestit el.

Artistul a povestit și despre o altă perioadă dificilă din viața lui. El a spus că a consumat substanțe interzise în Anglia, dar că acum nu se mai regăsește în acel stil de viață. Trapper-ul, marcat de un trecut tumultuos, a mărturisit că a lăsat în urmă viciile și că singura lui „plăcere vinovată” a rămas cafeaua.

„Am fumat iarbă în Anglia, nu mă mai identific acum. Zero droguri. Pierzi lucruri dacă nu ești lucid 100%. În momentul ăsta nu cred că mai am un viciu în afară de cafea. Orice în exces este viciu”, a spus el la The News Man Podcast.

„Nu mă sperie nimic”

Și, după toate lucrurile prin care a trecut, artistul ajunge într-unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri de cuplu. Bvcovia și Alexandra Elena formează un cuplu de șase ani și au acceptat provocarea Power Couple. De această dată, nu mai este vorba despre studio, scenă sau versuri. Este despre presiune, probe și despre cum reacționează doi oameni atunci când sunt scoși brutal din rutina lor.

„Întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc experiențe noi. Sunt o persoană destul de normală, când vine vorba de viața de zi cu zi, iar când am ocazia să fac ceva deosebit, nu ezit niciodată. Pentru noi, ca și cuplu, e un test nou, care cu siguranță, indiferent de rezultat ne va ajuta în relație. Îmi place să încerc noutăți, dar și să îmi testez propria persoană în competiții. Participarea mea, alături de Alexandra, cred că va fi interesantă, având în vedere că e ceva nou pentru amândoi, ce ne scoate din zona de confort și din viața de zi cu zi. Nu mă sperie nimic, dau înainte”, a spus Bvcovia.

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