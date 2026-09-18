Laura Cosoi a fost ținta unei înșelătorii. Imaginea vedetei a fost utilizată fără acordul ei

Laura Cosoi a fost ținta unei înșelătorii. Imaginea vedetei a fost utilizată fără acordul ei
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Laura Cosoi/ sursa foto: social media
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Laura Cosoi a avut parte de un eveniment neașteptat. Prezentatoarea TV a aflat de curând că a fost ținta unei înșelătorii. O campanie a folosit imaginea fără acordul ei, iar apoi i-a îndemnat pe fani să fie atenți, pentru că ea este transparentă în ceea ce privește proiectele în care se implică.

Laura Cosoi a născut, în luna iulie, cea de-a cincea fetiță. De curând, micuța a fost botezată, iar evenimentul a adunat oamenii apropiați într-un loc de suflet pentru vedetă. Recent, prezentatoarea TV a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare. Ea a fost ținta unei înșelătorii.

O campanie i-a folosit imaginea fără acordul ei și a aflat totul de la o urmăritoare care a văzut cele întâmplate. Aceasta a fost mereu transparentă când a fost vorba despre proiectele în care s-a implicat, așa că i-a avertizat pe fani să nu se lase păcăliți de ceea ce văd pe internet. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Laura Cosoi a fost ținta unei înșelătorii

Vedeta a aflat totul de la o fană care a observat o postare neobișnuită. Fana i-a explicat Laurei Cosoi că acea campanie oferea un telefon cadou unui urmăritor. În acel moment, prezentatoarea TV a luat atitudine și a tras un semnal de alarmă. Ea i-a îndemnat pe oameni să fie vigilenți, mai ales că mereu vorbește despre proiectele în care se implică cu adevărat.

„Vă rog să nu vă lăsați păcăliți! Eu comunic de fiecare dată campaniile în care sunt implicată”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi a fost implicată în multe campanii de-a lungul timpului, așa că nu este străină de astfel de practici. Cu atât mai mult că nu este singura vedetă din România care s-a confruntat cu aceste înșelătorii.

Laura Cosoi trage un semnal de alarmă/ sursa foto: social media

Laura Cosoi trage un semnal de alarmă/ sursa foto: social media

Gestul pe care l-a făcut Laura Cosoi înainte de nașterea Ninei

Prezentatoarea TV ține la obiceiuri. De fiecare dată când năștea, oferea fiicelor ei cadou o bijuterie, așa că a făcut asta și înainte de nașterea Ninei. Fetițele au primit acum o bijuterie în formă de cheie.

„Am păstrat un obicei tare drag nouă: de fiecare dată când familia noastră a crescut, bebelușul venit acasă le-a adus surorilor mai mari câte o bijuterie, un dar care să marcheze noua formulă a familiei noastre. De data aceasta, cadoul de la Nina a fost o cheie. Un simbol care duce mai departe ideea «Generației copiilor cu cheia de gât» și care, pentru noi, vorbește despre independență, libertate, încredere și viitor”, a spus ea.

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Detaliile neștiute de la botezul micuței Nina. Laura Cosoi: „Fiecare lucru a avut legătură cu tematica pe care am ales-o”

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