Vlăduța Lupău, adevărul despre cariera muzicală: ”Sunt colegi care mă bagă în buzunar!”

Vlăduța Lupău și Adi Rus
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Vlăduța Lupău a fost prezentă împreună cu soțul ei, Adi Rus, la podcastul lui Măruță. Cei doi și-au deschis sufletul și au fost mai sinceri ca niciodată. Artista a vorbit despre cariera sa muzicală, cât de importantă este pentru ea și ce o bucură cel mai mult.

Vlăduța Lupău reușește să îmbine cariera muzicală cu viața de familie. Ea și Adi Rus trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au doi copii frumoși pe nume Iair și Isaia.

Deși se bucură de momentele petrecute cu ei, ea a recunoscut la podcastul lui Măruță că vocea, susținerea concertelor și interacțiunile cu publicul îi aduc zâmbetul pe buze. Mai mult decât atât, ea spune că nu se consideră cea mai bună artistă din România, însă a fost inspirație pentru mulți colegi de-ai săi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vlăduța Lupău, despre cariera muzicală

Vlăduța Lupău a povestit de curând că pentru a reuși, indiferent de domeniu, trebuie să îți dorești cu adevărat. Pentru ea, chiar dacă se împarte între viața de familie și scenă, nu reprezintă un efort. Cariera sa îi aduce mereu plăcere și bucurie în suflet, astfel că nu resimte oboseala.

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„Mie mi se pare că tu reușești dacă ai foame. Indiferent, în business, în carieră, în orice talent ai. Dacă nu ai foame, n-ai cum să ajungi în față. Astea nu sunt eforturi, când faci ceva ce îți aduce plăcere și fericire…Mie-mi aduc foarte puține lucruri în viață plăcere și fericire. Și dacă eu pot să le fac, înseamnă că nu sunt supraomenești.

Într-adevăr, necesită mai multă implicare, dar implicarea în orice, chiar și într-o conversație, într-un proiect, e o formă de iubire, de atașament. Mie poate să îmi ia lumea orice, dar să nu-mi ia glasul și muzica și energia cu oamenii. Eu am schimbul de energie cu oamenii, de aici trăiesc”, a declarat Vlăduța Lupău la podcastul lui Măruță.

Pe de altă parte, ea a recunoscut că nu se consideră cea mai bună artistă din România. Cu toate acestea, îi place să fie muncitoare și să ofere fanilor cele mai frumoase proiecte muzicale. Mai mult decât atât, colegii săi s-au inspirat de la ea în repetate rânduri.

„Eu îți recunosc aici: nu sunt un artist super-super talentat. Am fost un artist muncitor. Sunt artiști, colegi de-ai mei care mă bagă în buzunar. Dar nu ma bagă în buzunar când vine vorba de muzică. Aici nu se pot bate cu mine, decât foarte puțini.

Eu îmi știu nivelul și nu vreau să mă fac mai mare decât sunt, dar din ceea ce încerc să fac și să aduc pe scenă ideile mele, chiar vreau să se vadă că iar a făcut Vlăduța ceva. Se pare că eu am fost un model de referință pentru mulți colegi de-ai mei și mă bucură”, a mai adăugat ea.

Vlăduța Lupău/ sursa foto: captură video podcast Măruță

Vlăduța Lupău/ sursa foto: captură video podcast Măruță

Ce spune Vlăduța Lupău despre bani

Vedeta a mai bifat un subiect important la podcast. A explicat că întotdeauna și-a dorit să aibă mașini, însă acum că le are, nu mai contează atât de mult. Banii pentru Vlăduța Lupău nu mai reprezintă fericire în acest moment al vieții ei, tocmai de aceea, susține că nu știe câți face din cântări.

„Mi-am dorit să am mașini, dar acum că le am, văd că fericirea nu vine de acolo. Luxul pentru mine vine atunci când seara mă pun cu capul pe pernă și sunt liniștită și pot să am ceva ce banii nu pot să cumpere. Am ajuns la un alt nivel al înțelepciunii”, a încheiat ea.

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