Oana Roman trece prin momente dificile! A ajuns la spital după ce problemele de sănătate s-au agravat

Oana Roman trece prin momente dificile! A ajuns la spital după ce problemele de sănătate s-au agravat
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Oana Roman trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce s-a confruntat cu o stare de sănătate care a ținut-o la pat. Vedeta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital pentru mai multe investigații, după ce simptomele nu s-au ameliorat. Deși testele efectuate pentru COVID-19 și gripă au ieșit negative, starea generală a acesteia a fost una proastă, motiv pentru care medicii au decis să îi administreze tratament și perfuzii.

Ultimele zile nu au fost deloc ușoare pentru Oana Roman. Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online că se confruntă cu o stare de rău și că a fost nevoită să apeleze la ajutor medical. Situația a determinat-o să meargă la spital pe 17 septembrie, unde a fost supusă mai multor analize și teste pentru a se stabili cauza stării sale.

Oana Roman a ajuns la spital după ce problemele de sănătate s-au agravat

Investigațiile medicale nu au indicat o infecție cu virusul SARS-CoV-2 sau cu virusul gripal, iar analizele au fost, potrivit informațiilor transmise de vedetă, în limite bune. Cu toate acestea, simptomele resimțite de Oana Roman au fost suficient de puternice încât medicii să considere necesară administrarea unui tratament.

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Pentru a o ajuta să se recupereze, vedeta a primit perfuzii de hidratare și alte substanțe administrate intravenos. De asemenea, medicii i-au prescris un antibiotic, pe care aceasta urmează să îl ia în perioada următoare. Oana Roman speră ca tratamentul să își facă efectul și ca starea sa să se îmbunătățească în cel mai scurt timp.

După vizita la spital, vedeta a continuat să își țină la curent urmăritorii cu privire la situația sa. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, aceasta a transmis că, deși rezultatele testelor au fost liniștitoare în anumite privințe, starea fizică nu era încă una bună. Mesajul său a venit și ca răspuns la numeroasele persoane care s-au interesat de sănătatea ei și i-au trimis mesaje de încurajare.

„Teste negative la Covid și gripă, analize bune, dar starea mea proastă. Am făcut perfuzii cu de toate și mi-a prescris și antibiotic. Sperăm că voi fi mai bine. Mulțumesc tuturor pentru mesaje”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

În perioada în care se recuperează, Oana Roman a luat și măsuri pentru a evita ca fiica sa, Isabela, să intre în contact apropiat cu ea. Vedeta a preferat să păstreze distanța față de adolescentă, din dorința de a o proteja și de a reduce riscul ca aceasta să se îmbolnăvească la rândul ei.

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