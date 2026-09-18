„Vă distrug! Va afla toată lumea!” Amanta l-ar fi somat pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata

„Vă distrug! Va afla toată lumea!” Amanta l-ar fi somat pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
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Ultimele ore dinaintea episodului violent dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Claudița Mandeș ar ascunde o scenă despre care, până acum, nu s-a știut. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO din apropierea familiei, scandalul nu ar fi izbucnit din senin. Înainte ca generalul să ajungă la blocul în care locuia Alice și să o agreseze, femeia ar fi făcut un gest care l-ar fi scos din minți: ar fi sunat-o chiar pe soția lui. Iar discuția n-ar fi fost deloc una pașnică.

Sursele CANCAN.RO susțin că Alice i-ar fi transmis soției generalului un mesaj extrem de dur: „Vă distrug! Va afla toată lumea!”.

Dorin Ioniță ar fi aflat despre telefon, iar acesta ar fi fost, potrivit acelorași surse, momentul care a declanșat furia generalului. La scurt timp, acesta s-ar fi dus la blocul în care locuia Alice, unde între cei doi ar fi avut loc confruntarea violentă.

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Alice nu mai voia să fie ”cealaltă femeie”

În spatele ”exploziei” s-ar fi aflat însă un conflict mai vechi. Relația dintre Dorin Ioniță și Alice Claudița Mandeș ar fi durat aproximativ șapte ani, iar în ultima perioadă femeia n-ar mai fi acceptat statutul de amantă.

Potrivit surselor noastre, Alice îi cerea insistent generalului să divorțeze și să-și asume oficial relația cu ea. Cu alte cuvinte, își dorea să devină ”titulară”.

Presiunile ar fi crescut treptat, până când războiul dintre cei doi ar fi ieșit din spațiul relației secrete și ar fi ajuns direct la soția generalului.

Telefonul dat acesteia schimbă însă complet perspectiva asupra poveștii. Pentru că replica „Va afla toată lumea!” lasă în urmă o întrebare interesantă: ce anume oare amenința Alice că va face public? Doar relația lor? Sau știa și alte lucruri despre activitatea generalului?

În fundal apar afacerile familiei cu Armata

CANCAN.RO  a aflat că, dincolo de povestea sentimentală, familia lui Alice Mandeș apare și în cu totul alt registru: cel al afacerilor cu structuri MApN.

WERT SRL, societate legată de familia Mandeș, apare de-a lungul anilor în proceduri de achiziție și lucrări derulate pentru unități militare.

Firma figurează, printre altele, în relație cu UM 02542 Focșani, dar și în proiecte desfășurate în cazărmi din Constanța și Capu Midia.

Așadar, în timp ce Alice avea o relație de ani de zile cu unul dintre generalii Armatei, familia ei se intersecta comercial cu aceeași lume militară.

Există o succesiune de evenimente care ridică semne serioase de întrebare: Alice ar fi cerut divorțul, apoi ar fi sunat-o pe soția generalului și i-ar fi transmis amenințări, iar Dorin Ioniță, după ce ar fi aflat despre conversație, s-ar fi dus la blocul amantei, unde situația ar fi degenerat violent.

Dincolo de drama sentimentală, în jurul celor doi exista și această lume paralelă a contractelor, unităților militare și afacerilor cu Armata.

Iar poate cea mai apăsătoare întrebare rămâne cea pe care chiar cuvintele atribuite lui Alice o lasă în urmă: ce știa și ce anume amenința că va face public?

CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO a obținut biletul de adio lăsat de fostul general Dorin Ioniță! Mesaje cutremurătoare pentru fiecare membru al familiei și 37 de rugăminți către Dumnezeu

 

 

 

 

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