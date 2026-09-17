Am deschis arhiva de aur CANCAN! Povestea de acum fix 18 ani: Cuplul României – Mihaela Rădulescu și Elan Schwartzenberg s-au despărțit!

17 septembrie 2008. Cu fix 18 ani în urmă, CANCAN.RO dădea una dintre acele bombe care nu aveau nevoie de TikTok sau Instagram ca să facă valuri. Elan Schwartzenberg și Mihaela Rădulescu își anunțau divorțul, iar miliardarul oferea ziarului un interviu în care vorbea, cu eleganță și câteva replici memorabile, despre decizia de a pune punct căsniciei. Pe atunci, „a devenit viral” însemna, în primul rând, să se epuizeze ziarul de la chioșcuri. Astăzi, deschidem arhiva de aur și ne amintim de unul dintre subiectele care au stat pe buzele tuturor.

În urmă cu 18 ani, Elan Schwartzenberg oferea, cât se poate de diplomatic, un interviu care avea să rămână în istoria mondenului. Întrebat ce l-ar putea face să-și schimbe decizia, răspunsul a venit dintr-un singur cuvânt: „Ayan”. Restul e istorie.

Articolul CANCAN cu interviul lui Elan Schwartzenberg, în exclusivitate

„IMPLACABIL. Elan și Mihaela își spun „Adio” cu eleganță după zece ani de căsnicie fericită și rămân în continuare legați datorită copilului lor, Ayan Exclusiv. CANCAN publică astăzi un interviu bombă. Miliardarul Elan Schwartzenberg, care de zece ani este împreună cu Mihaela Rădulescu, fiind căsătoriți și având un băiețel superb, anunță în cadrul unui interviu că el și Mihaela au decis să-și încheie socotelile.

La închiderea ediției, ieri după-amiază, aflam o informație bombă. Ne decidem să nu publicăm bomba pe care o anunțasem în ziarul de ieri și să-i dăm prioritate știrii calde. O informație incredibilă și din senin: divorț în cuplul Mihaela Rădulescu – Elan Schwartzenberg. Părea o glumă, oarecum tâmpită. Sunăm la Mihaela. Degeaba. Nu putem da de ea. Timpul curge în defavoarea noastră. Ziarul trebuia trimis la tipar. Îl sunăm pe Elan Schwartzenberg. Care răspunde. Și ne acordă un scurt interviu.

– Reporter: De ce ați luat această decizie?

– Elan Schwartzenberg: Exact cum împreună am decis să ne căsătorim, tot în același mod, adică împreună, am decis să divorțăm. Motivele sunt personale, ne privesc doar pe noi doi. Probabil că nu diferă cu nimic față de situațiile altor cupluri care ajung la acest deznodământ.

– Rep.: Te-ai putea răzgândi cumva?

– E.S.: Nu văd cum ar fi posibil acest lucru, dar cred că cel mai corect răspuns ar fi „never say never” (n.r. în traducere din engleză „niciodată să nu spui niciodată”).

– Rep.: Aveți un copil minunat, un copil foarte reușit. În grija cui va rămâne din punct de vedere legal?

– E.S.: Oficial, copilul va rămâne în grija Mihaelei. În fapt practic, este copilul nostru și îl vom crește împreună.

– Rep.: Ați discutat deja termenii în care va avea loc separarea voastră?

– E.S.: Da. Extrem de clar și cu maximă prietenie. Avem zece ani de viață împreună și un copil magnific, sunt sigur că ne leagă multe lucruri, atât azi, cât și pe viitor.

– Rep.: Din punct de vedere financiar s-a ajuns la un punct de vedere comun, mă refer aici la problema partajului?

– E.S.: Mihaela câștigă singură, vă spun eu, mai mult decât mulți oameni de afaceri. În plus, ea are deja cu mult timp înaintea acestui divorț suficiente fonduri și bunuri pe numele ei. Presupunând însă că toate aceste lucruri nu ar exista, mama copilului meu și prietena mea de viață din ultimii zece ani nu are și nici nu va avea probleme financiare.

– Rep.: Prietenii voștri susțin că ai protejat-o, pe toată durata căsniciei, la maximum, din toate punctele de vedere. Mă refer inclusiv la media. Ce se va întâmpla de acum încolo?

– E.S.: În general, leoaicele se descurcă excepțional și singure. În acest caz, însă, nu recomand nimănui să intre în conflict cu Mihaela, cum de asemenea nu recomand nimănui să creadă că nu mă preocupă soarta ei începând de azi înainte. Oricine lovește în ea lovește practic în mama copilului meu și în viață este bine să ne ocupăm fiecare de propria familie. Oricui a intrat în trecut cu bocancii în familia mea, am încercat direct sau indirect să nu-i rămân dator.

– Rep.: Cum o poți descrie pe Mihaela în câteva cuvinte, ținând cont că ești omul care o știe practic cel mai bine?

– E.S.: Este o romantică incurabilă, boemă, super profesionistă în multiplele ramuri ale meseriei ei, o femeie orgolioasă, ambițioasă și o mamă extraordinară!

– Rep.: Când ați luat această decizie?

– E.S.: Cred că e ceva ce exista mai demult în subconștientul amândurora, dar uite că acum am ajuns la acest final nefericit.

– Rep.: De obicei, situațiile de acest fel pornesc ok și se termină cu scandal. Ce crezi că se va întâmpla din acest punct de vedere?

– E.S.: Vom crește un copil reușit, vom continua să colaborăm în proiecte caritabile, oricum, acest divorț este suficient de suculent în sine ca să ne mai „străduim” și noi. În orice caz, vreau să știți că aceasta este unica și ultima declarație publică pe acest subiect din partea mea.

– Rep.: Ai spus mai devreme „niciodată să nu spui niciodată” când te-am întrebat dacă te-ai putea răzgândi. Totuși, ce te-ar putea face să îți schimbi decizia?

– E.S.: Ayan.”

– 17 septembrie 2008

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