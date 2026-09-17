Soția generalului Dorin Ioniță ar fi auzit împușcătura în telefon! CANCAN.RO a aflat detaliile dramatice ale ultimelor sale clipe

CANCAN.RO a aflat, din informații venite din cercul familiei generalului Dorin Ioniță, detalii tulburătoare despre ultimele sale momente de viață. Iar filmul acelei zile fatidice pare desprins dintr-o dramă imposibil de imaginat chiar și pentru cei care îi erau cei mai apropiați.

Potrivit surselor noastre, generalul ar fi plecat de acasă și s-ar fi îndreptat către proprietatea din Păulești. Soția sa, Genoveva Ioniță, ar fi încercat insistent să ia legătura cu el, însă, pentru o perioadă, acesta nu i-ar fi răspuns la telefon.

În tot acest timp, aflat deja la Păulești, generalul și-ar fi sunat mama.

Conversația ar fi fost cea care a ridicat primul mare semn de alarmă. Dorin Ioniță ar fi vorbit cu dificultate, pe alocuri incoerent, iar mesajul transmis mamei sale ar fi avut o încărcătură imposibil de ignorat: i-ar fi cerut să aibă grijă de cei care urmau să rămână în urma lui.

Mama generalului ar fi înțeles că ceva grav se petrece și ar fi sunat-o imediat pe soția lui, Genoveva! Din acel moment, totul s-ar fi derulat contra cronometru.

Apelul care s-a transformat în coșmar

Soția generalului ar fi încercat din nou și din nou să îl contacteze. De această dată, după mai multe tentative, Dorin Ioniță i-ar fi răspuns.

Numai că la celălalt capăt al firului nu s-ar fi auzit aproape nimic. Generalul nu vorbea.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO din rândul familiei, Genoveva Ioniță ar fi rămas cu el în telefon, încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Apoi ar fi urmat momentul cumplit pe care, spun sursele noastre, aceasta avea să îl audă în direct.

Genoveva ar fi auzit împușcătura, iar apoi zgomotele de după, fără să poată interveni de la distanță. Sursele noastre din rândul familiei susțin că ea ar fi auzit inclusiv ultimele momente de suferință ale soțului său, într-o conversație care se transformase, în doar câteva secunde, dintr-o încercare disperată de a-l face să vorbească într-un martor sonor al acestei tragedii.

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