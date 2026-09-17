Ultimele 24 de ore din viața generalului Dorin Ioniță. Amanta a sunat-o pe soție, iar fiica l-a renegat după ce a aflat de idilă

Ultimele 24 de ore din viața generalului Dorin Ioniță. Amanta a sunat-o pe soție, iar fiica l-a renegat după ce a aflat de idilă
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Ultimele 24 de ore din viața generalului Dorin Ioniță par să fi concentrat, într-un singur episod, ani întregi de tensiuni, secrete și relații complicate. CANCAN.RO a aflat, din surse din rândul familiei, detalii neștiute până acum despre viața personală a fostului militar și despre ceea ce s-ar fi întâmplat chiar în ziua tragediei.

Relația extraconjugală cu Alice Claudița Mandeș, femeia care îi fusese și subalternă, ar fi durat aproximativ șapte ani. Numai că, susțin apropiați ai familiei, Alice nu ar fi fost singura femeie care a apărut în viața generalului, în afara soției sale.

„Alice nu era singura femeie din viața lui. Era un bărbat galant, atent și cu altele”, a declarat pentru CANCAN.RO un apropiat al familiei.

Cu timpul însă, Alice ar fi ajuns să ocupe un loc tot mai important în viața lui Dorin Ioniță. Iar odată cu această apropiere, spun sursele noastre, ar fi crescut și pretențiile ei. Relația dintre cei doi ar fi devenit din ce în ce mai tensionată, iar punctul de explozie ar fi venit chiar în ziua în care generalul avea să moară.

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Cu doar câteva ore înainte de tragedie, între Dorin Ioniță și Alice Mandeș ar fi avut loc un conflict violent în scara blocului în care aceasta locuia.

Până acum s-a vorbit despre altercație, însă sursele CANCAN.RO din rândul familiei susțin că în spatele izbucnirii generalului s-ar fi aflat de fapt un episod petrecut chiar înainte: Alice ar fi sunat-o pe Genoveva, soția lui Dorin Ioniță.

Gestul care l-ar fi scos din minți pe general

După ce ar fi aflat despre telefon, Dorin Ioniță s-ar fi dus direct la blocul în care se afla Alice. Acolo ar fi izbucnit scandalul. Sursele noastre susțin însă că femeia ar fi fost cea care ar fi reacționat prima fizic, înainte ca generalul să răspundă violent, așa cum se vede pe înregistrarea video făcută publică.

Un alt detaliu rămas până acum în umbră este legat de familia generalului. Potrivit acelorași surse, Dorin Ioniță avea patru copii, iar una dintre fiice ar fi aflat despre relația tatălui său cu Alice.

Descoperirea ar fi produs o ruptură serioasă între cei doi. Ar fi urmat discuții, reproșuri și tensiuni repetate, iar relația dintre tată și fiică s-ar fi răcit considerabil.

Astfel, povestea cu Alice nu s-ar fi consumat doar între general, amantă și soție. Efectele ar fi ajuns și în interiorul familiei, unde relația extraconjugală devenise, potrivit surselor noastre, un subiect greu de ignorat.

După altercația cu Alice, Dorin Ioniță s-ar fi întors acasă. De aici, filmul ultimelor ore devine și mai apăsător.

Generalul și-ar fi luat arma și ar fi plecat spre Păulești, către proprietatea unde ridica un alt imobil. Avea să fie ultima sa deplasare.

La numai câteva ore după scandalul din scara blocului, Dorin Ioniță avea să fie găsit împușcat la Păulești.

Iar ceea ce părea, din exterior, doar relație secretă, ar fi fost, iată, doar o parte dintr-o viață personală mult mai complicată decât și-ar fi imaginat cineva.

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