Cine este soția lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Cu se ce ocupă Cătălina Manea, de fapt

Cine este soția lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Cu se ce ocupă Cătălina Manea, de fapt
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Numele lui Siegfried Mureșan a ajuns din nou în centrul atenției după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat drept propunere pentru funcția de prim-ministru. Europarlamentarul a acceptat propunerea, iar atenția publică s-a îndreptat rapid și către viața sa personală.

Dacă activitatea politică a lui Siegfried Mureșan este bine cunoscută, despre soția sa există mult mai puține informații. Cătălina Manea a ales să rămână departe de lumina reflectoarelor, deși are, la rândul ei, o carieră construită în cadrul unor instituții europene importante.

Cine este soția lui Siegfried Mureșan

Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2016. De atunci, Cătălina Manea a rămas o prezență discretă în spațiul public. Informațiile publice despre ea provin în principal din documente oficiale și din datele prezentate de Siegfried Mureșan în biografia sa.

Cătălina Manea lucrează în prezent la Banca Europeană de Investiții, instituție financiară a Uniunii Europene cu sediul la Luxemburg. Ea ocupă un post de expert în domeniul combaterii fraudei. Parcursul său profesional în instituțiile europene nu a început însă la BEI. Înainte de această etapă, Manea a lucrat timp de mai mulți ani în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă, cunoscut sub acronimul OLAF.

Potrivit informațiilor publice despre cariera sa, în perioada decembrie 2009 – ianuarie 2019, Cătălina Manea a ocupat funcția de responsabil pentru relații internaționale în cadrul OLAF. Ulterior, din februarie 2019, și-a continuat activitatea la Banca Europeană de Investiții, tot în zona combaterii fraudei.

Astfel, parcursul profesional al soției lui Siegfried Mureșan este legat de două instituții europene importante, cu responsabilități în domenii precum protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și prevenirea fraudelor.

Cătălina Manea, menționată în documentele oficiale

Deși nu este o persoană care să apară frecvent în spațiul public, numele Cătălinei Manea poate fi regăsit în documentele oficiale asociate declarațiilor de avere ale soțului său.

În aceste documente, ea apare ca soție a europarlamentarului, iar veniturile obținute din activitatea profesională sunt menționate la categoria destinată veniturilor membrilor familiei. Sursa veniturilor este Banca Europeană de Investiții.

În spațiul public poate fi întâlnită și sub numele de Cătălina Mureșan, însă în documentele oficiale este menționată cu numele Cătălina Manea.

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