Oprah Winfrey, intervievată de Andreea Esca! Ce i-a mărturisit celebra realizatoare de televiziune știristei de la Pro TV

Oprah Winfrey, intervievată de Andreea Esca! Ce i-a mărturisit celebra realizatoare de televiziune știristei de la Pro TV
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Oprah Winfrey se numără printre cele mai cunoscute personalități din televiziunea internațională, iar de-a lungul unei cariere impresionante a avut ocazia să discute cu oameni care au marcat politica, industria divertismentului și cultura pop. De la lideri politici și președinți ai Statelor Unite până la artiști care au ajuns în topurile mondiale, vedeta americană a întâlnit personalități extrem de diferite.

Cu toate acestea, experiența acumulată în decenii de interviuri a făcut-o să observe un detaliu care pare să îi lege pe oameni indiferent de poziția pe care o ocupă. Fie că este vorba despre o persoană extrem de bogată, despre o vedetă internațională sau despre un lider politic, nevoia de confirmare nu dispare odată cu succesul.

Oprah Winfrey și Andreea Esca, întâlnire de senzație la București

Pentru Andreea Esca, întâlnirea cu Oprah Winfrey a reprezentat un moment aparte. Jurnalista este, la rândul ei, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din România și are în spate o experiență de zeci de ani în presă. Cu toate acestea, dialogul cu una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din lume a avut o încărcătură specială.

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De-a lungul carierei sale, Oprah Winfrey a realizat unele dintre cele mai urmărite și comentate interviuri din televiziune. A stat de vorbă cu președinți, actori, cântăreți și oameni care au ajuns în atenția întregii lumi. Printre personalitățile cu care s-a întâlnit s-au numărat Barack Obama, Beyoncé și George W. Bush.

La rândul său, Andreea Esca a privit întâlnirea cu Oprah ca pe o experiență importantă din punct de vedere profesional. Deși este obișnuită cu interviurile și cu întâlnirile cu personalități cunoscute, discuția cu vedeta americană a venit cu o presiune suplimentară.

Andreea Esca și Oprah/foto: Facebook

„M-am gândit vreodată că voi face interviu cu Oprah ? Da! Am avut emoții ca la interviurile de când aveam 19 ani? Nu! Au fost mai mari? Da! Pentru că din ce ești mai cunoscut și apreciat, responsabilitatea este mai mare! Și nu vrei să dezamăgești, să cobori standardul! Am învățat multe, cu ocazia acestui interviu? Da! Și chiar mi-am reamintit lecții de viață uitate… Și bune, și rele! Iar Oprah este cine este, pentru că are tot ce trebuie, «ca să fii!» Talent, curaj, inteligență, educație, perseverență, putere de muncă, curiozitate, dorință, charismă, rigoare, căldură and so on! Mulțumesc pentru oportunitate, mulțumesc publicului pentru interes și mulțumesc, Mama, că m-ai născut sub o stea norocoasă!”, a transmis Andreea Esca pe rețelele de socializare.

Lecția pe care Oprah a desprins-o din miile de conversații

Vedeta americană a vorbit despre una dintre cele mai importante concluzii la care a ajuns după zeci de ani petrecuți în fața unor personalități extrem de diferite. Indiferent de statut, succes, avere sau notorietate, oamenii au aceeași nevoie fundamentală: să simtă că sunt văzuți, ascultați și că ceea ce spun are valoare pentru celălalt. Oprah a povestit că această nevoie de confirmare apare inclusiv după interviuri cu persoane extrem de cunoscute, care, odată încheiată conversația, vor să afle dacă s-au descurcat bine.

Printre exemplele oferite s-au numărat Barack Obama, Beyoncé și George W. Bush, personalități care, în ciuda pozițiilor lor publice și a experienței în fața camerelor, au manifestat aceeași preocupare pentru felul în care au fost percepute în timpul discuției.

Oprah a explicat că această nevoie de validare nu se limitează la interviurile televizate, ci poate sta la baza multor conflicte și neînțelegeri din viața de zi cu zi. Potrivit perspectivei sale, atunci când oamenii se ceartă sau simt că nu sunt ascultați, în spatele reacțiilor lor se află, de multe ori, dorința de a fi înțeleși și de a simți că au importanță pentru persoana din fața lor.

„Vă spun un lucru: în viață, în fiecare conflict, în fiecare confruntare, în fiecare întâlnire cu orice persoană, fie că vorbim despre copilul tău de doi ani sau despre cel de 24 de ani, totul se reduce la același lucru: „Mă vezi? M-ai auzit? A însemnat ceva pentru tine ceea ce am spus?”. Toată lumea caută validare”, a spus Oprah Winfrey pentru Andreea Esca.

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Noi imagini din casa Andreei Esca de pe Coasta de Azur. Aici își petrece vacanțele pe timp de vară

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