Andreea Esca a împlinit 54 de ani. Alexia i-a transmis un mesaj emoționant: „Îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai crescut”

Andreea Esca a împlinit 54 de ani. Alexia i-a transmis un mesaj emoționant: „Îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai crescut”
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Andreea Esca și Alexia Eram / Sursa foto: Social media
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O zi importantă pentru Andreea Esca, care își aniversează astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie, Alexia Eram nu a lăsat momentul să treacă neobservat și i-a făcut mamei sale o urare aparte, în care și-a exprimat sentimentele și aprecierea pe care i le poartă.

În același timp, vedeta a ales să își celebreze aniversarea într-un mod mai puțin obișnuit. În locul unei simple petreceri, Andreea Esca a făcut un gest dedicat femeilor din Porumbacu, transformând această zi într-un prilej de a le aduce în prim-plan.

Prezentatoarea de știri a împlinit 54 de ani

Ziua de naștere a Andreei Esca a început cu un mesaj special venit chiar din partea fiicei sale. Alexia Eram a profitat de această ocazie pentru a-i transmite public mamei sale câteva cuvinte pline de afecțiune, apreciind tot sprijinul pe care l-a primit de-a lungul anilor și modul în care aceasta a contribuit la formarea ei.

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În mesajul dedicat mamei sale, Alexia Eram a vorbit despre personalitatea puternică și energia Andreei Esca, pe care a caracterizat-o drept „cea mai petrecăreață, plină de viață și muncitoare”. Totodată, tânăra a subliniat cât de mult a însemnat pentru ea sprijinul și prezența mamei sale de-a lungul timpului.

„Happy birthday to the best VIRGO & the best MOM!!!! Cea mai petrecăreață, plină de viață și muncitoare! Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și faci pentru mine, pentru că ai fost mereu acolo și pentru tot ce ne-ai învățat.

Îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai crescut și pentru omul care sunt astăzi datorită ție și a lui papa. Te iubesc MAMA”, a scris Alexia pe pagina sa de Instagram.

Andreea Esca a marcat această zi într-un mod diferit față de o aniversare obișnuită. Vedeta a ales să dedice momentul unei inițiative menite să vină în sprijinul femeilor dintr-o comunitate din România.

În fotografiile publicate pe rețelele sociale se poate observa și unitatea mobilă a Fundației Renașterea, implicată în această acțiune. Cu această ocazie, jurnalista le-a transmis urmăritorilor săi și un mesaj aparte.

„Am decis ca de ziua mea să aducem unitatea mobilă Renașterea în Porumbacu pentru ca femeile din zonă să poată face, gratuit, mamografie!”, a scris Andreea Esca pe rețelele de socializare.

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Noi imagini din casa Andreei Esca de pe Coasta de Azur. Aici își petrece vacanțele pe timp de vară

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