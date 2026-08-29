Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde de la 18.850 de lei. ANAF îl scoate la licitație

O locuință de aproximativ 55 de metri pătrați, situată în Oradea, ajunge să fie scoasă la vânzare pentru o sumă care poate părea greu de crezut. Imobilul va fi valorificat prin licitație organizată de ANAF. Oferta de la care va porni procedura este de 18.850 de lei. La cursul actual, suma se ridică la circa 3.500 de euro.

Locuința scoasă la vânzare dispune de o suprafață utilă de 54,80 de metri pătrați și include, totodată, o cotă-parte din terenul aferent. Tranzacția beneficiază de scutire de TVA. În același timp, suma solicitată în prezent este considerabil mai mică față de valoarea stabilită inițial de evaluatori.

La prima evaluare, apartamentul a fost estimat la 37.700 de lei. Cum imobilul nu și-a găsit cumpărător la rundele precedente de licitații, ANAF a diminuat prețul de pornire cu 50%, până la 18.850 de lei.

Licitație sub 3.500 de euro

Cumpărătorii interesați au posibilitatea de a veni cu o ofertă sub suma stabilită de ANAF pentru deschiderea licitației. Totuși, există un prag minim care trebuie respectat. Astfel, nicio ofertă nu poate fi mai mică de 9.425 de lei, echivalentul a 25% din valoarea la care a fost evaluat inițial apartamentul.

În cazul în care la licitație sunt înscrise cel puțin două oferte conforme, apartamentul poate fi atribuit participantului care propune cea mai mare sumă, chiar dacă aceasta se situează sub valoarea de pornire stabilită de ANAF.

Situația se schimbă însă dacă există un singur ofertant. Acesta trebuie să ofere peste pragul de 18.850 de lei pentru ca vânzarea să poată fi încheiată.

Procedura de licitație este programată să se desfășoare între 19 august și 18 septembrie 2026. Cei care doresc să participe trebuie să achite, înainte de înscriere, o taxă în valoare de 1.885 de lei.

ANAF a scos la vânzare și un apartament din județul Caraș-Severin

O altă locuință ajunsă pe lista imobilelor valorificate de ANAF se află în Oravița, județul Caraș-Severin. Este vorba despre un apartament cu două camere, pentru care autoritățile au stabilit un preț inițial de 50.650 de lei.

Locuința are 42,23 de metri pătrați utili și este situată la etajul al doilea al unui bloc ridicat în anul 1970. Pe lângă informațiile referitoare la suprafață și preț, anunțul de licitație publicat de Fisc include și o serie de precizări privind situația juridică a imobilului, aspecte pe care potențialii cumpărători trebuie să le aibă în vedere înainte de a participa la procedură.

CITEȘTE ȘI: ANAF scoate la vânzare un apartament de lux din centrul Capitalei! Cu ce preț poate fi achiziționat

ANAF şi-a lansat site de licitaţii. Case, maşini de lux şi multe altele, sub preţul pieţei