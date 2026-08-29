Cadou superb pentru Laura Cosoi înainte de botezul celei de-a cincea fetițe. Ce a primit vedeta

Cadou superb pentru Laura Cosoi înainte de botezul celei de-a cincea fetițe. Ce a primit vedeta
Laura Cosoi / Sursa foto: Social media
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O surpriză neașteptată i-a adus zâmbetul pe buze Laurei Cosoi. Vedeta, care prezintă emisiunea „Vacanță de vedetă”, a avut parte de un gest special pe care nu a ezitat să îl arate și fanilor săi din mediul online.

Cadoul primit a impresionat-o atât de mult, încât Laura a mărturisit că se află printre darurile care au avut o însemnătate aparte pentru ea. Emoționată de gest, prezentatoarea a ales să împărtășească momentul cu cei care o urmăresc în mediul online.

În această perioadă, Laura Cosoi se află în Maramureș, unde are loc un eveniment cu totul special pentru familia sa. Actrița se pregătește să își boteze cea mai mică fiică, Nina, iar pregătirile au adus-o împreună cu cei dragi, rude și prieteni apropiați.

În casa familiei Cosoi se simte din plin aerul de sărbătoare, mai ales că evenimentul important se apropie. În mijlocul pregătirilor, vedeta a fost răsfățată de oamenii apropiați cu mai multe gesturi și daruri menite să-i facă bucurie. Unul dintre acestea a avut însă o însemnătate aparte pentru Laura și a reușit să o emoționeze în mod deosebit.

Cadoul pe care l-a primit Laura Cosoi din partea apropiaților

Cei dragi i-au oferit actriței un tablou realizat special pentru familia sa. În centrul acestuia se regăsesc cele cinci fiice ale vedetei, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, fiecare fiind prezentată alături de vârsta pe care o are.

Cadoul a avut și o notă personală, în partea de jos fiind inscripționat un mesaj din partea verișorului fetelor, Iancu: „Cu mult drag, verișorul Iancu”.

Impresionată de gest, Laura Cosoi a fotografiat tabloul și a publicat imaginea în mediul online, împărtășind bucuria momentului cu cei care o urmăresc. Vedeta i-a transmis și un mesaj celui care i-a făcut surpriza: „Ce frumusețe de tablou am primit! Mulțumim, Iancu”.

Sursa foto: Social media

Ce semnificație are numele mezinei

Alegerea făcută de Laura Cosoi pentru mezina familiei a atras atenția încă de la nașterea acesteia. Vedeta a ales pentru cea de-a cincea sa fiică un nume simplu și sonor: Nina. Deși este un prenume scurt, acesta are în spate o istorie îndelungată și este întâlnit în mai multe spații culturale.

Originea numelui nu este una unanim stabilită, existând mai multe teorii în acest sens. Potrivit uneia dintre interpretări, Nina ar avea legătură cu numele Nin din cultura greacă, asociat cu o divinitate a fertilității. Alte variante indică posibile origini spaniole sau ebraice, prenumele fiind pus în legătură cu sensuri precum „fetiță” sau „strănepoată”.

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