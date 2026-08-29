Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea. Îl poartă mereu cu ea

Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea. Îl poartă mereu cu ea
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Alina Pușcău / Sursa foto: social media
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Alina Pușcău traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa, după ce a aflat că suferă de cancer de sân metastatic. Vedeta urmează în Statele Unite un tratament complex, iar în aceste zile a trecut printr-o nouă etapă a procesului medical. În timpul celei de-a doua ședințe de tratament, Alina a ales să aibă aproape un obiect cu o puternică încărcătură religioasă, semn că, pe lângă sprijinul medical, credința ocupă un loc important în această perioadă.

Pe 28 august, Alina Pușcău a ajuns din nou la tratament, continuând schema medicală începută anterior. Vedeta a vorbit în ultima perioadă despre schimbările pe care le observă după primele ședințe și despre perioada dificilă pe care o traversează. Diagnosticul primit a venit ca o lovitură puternică, iar lupta cu boala presupune acum un proces de tratament și monitorizare atentă.

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Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea

Într-un moment atât de complicat, Alina a arătat că se bazează și pe credință. În timp ce se afla la tratament, vedeta a purtat la brâu Brâul Maicii Domnului, un obiect religios asociat în tradiția ortodoxă cu protecția și rugăciunea. Gestul a atras atenția, mai ales în contextul în care Alina trece printr-o perioadă în care fiecare etapă a tratamentului reprezintă o nouă provocare.

„Am toate miracolele și toate rugăciunile voastre cu mine; mulțumesc”, a spus Alina Pușcău.

Alina Pușcău/foto: Instagram

Brâul Maicii Domnului este privit de numeroși credincioși drept un simbol al ocrotirii și este purtat sau păstrat în apropiere în special în perioade considerate dificile. Pentru cei care se confruntă cu probleme serioase, obiectele religioase pot reprezenta o formă de sprijin sufletesc și un mod de a-și păstra speranța.

În cazul Alinei Pușcău, obiectul a fost prezent chiar în timpul celei de-a doua ședințe de tratament. Imaginea surprinsă în această perioadă arată cât de importantă este pentru vedetă componenta spirituală în lupta pe care o duce.

Vedeta a primit în ultimele săptămâni numeroase mesaje din partea celor care îi urmăresc activitatea și care au aflat despre diagnosticul său. Prietenii, apropiații și oamenii care o apreciază i-au transmis încurajări și gânduri bune, iar sprijinul venit din partea acestora a devenit o parte importantă din această etapă.

Foto: Instagram

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