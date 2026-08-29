Incendiu puternic într-o stațiune de pe litoralul bulgăresc. Turiști evacuați de urgență

Incendiu în Bulgaria
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Panică în această dimineață în una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul Bulgariei. Un incendiu violent a izbucnit în Sozopol, în zona Orașului Nou, iar flăcările s-au extins rapid de la un restaurant către mai multe construcții aflate în imediata apropiere. Din cauza fumului și a riscului ca focul să ajungă la alte clădiri, autoritățile au decis evacuarea mai multor turiști cazați în zonă.

Alarma a fost dată vineri dimineață, în jurul orei 5:04, când incendiul a fost observat la restaurantul Apollon, situat pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale din Sozopol. La scurt timp după izbucnirea focului, flăcările au cuprins o parte importantă a localului și s-au propagat către structurile din jur.

Intervenția pompierilor a fost rapidă, având în vedere faptul că zona este una aglomerată și că în apropiere se află mai multe spații de cazare. Trei autospeciale au fost mobilizate pentru stingerea incendiului, iar echipajele au acționat pentru limitarea extinderii flăcărilor.

Restaurantul a fost distrus de flăcări

Primele informații indică faptul că incendiul ar fi pornit din bucătăria restaurantului. Conform datelor preliminare furnizate de autoritățile din Burgas, cauza probabilă ar fi o defecțiune la un frigider. Ancheta urmează însă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incendiul.

Focul s-a extins cu rapiditate și a afectat o structură din lemn, precum și fațada clădirii. Restaurantul a suferit pagube majore, iar o parte importantă a construcției a fost distrusă.

Flăcările nu s-au limitat însă la imobilul în care funcționa localul. Din cauza materialelor inflamabile existente în zonă și a proximității dintre clădiri, incendiul a ajuns și la construcțiile din apropiere.

Mai multe camere ale unor unități de cazare aflate în vecinătate au fost afectate. Situația a devenit cu atât mai dificilă cu cât incendiul s-a produs în timpul nopții, când majoritatea turiștilor se aflau în camere.

Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate

Pentru a elimina riscul ca oamenii să fie surprinși de flăcări sau de fumul dens, autoritățile au dispus evacuarea persoanelor aflate în hotelurile și unitățile de cazare din imediata apropiere.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, aproximativ 20-25 de persoane au fost scoase din clădirile aflate în zona afectată. Turiștii au fost îndepărtați de perimetrul periculos și transportați într-o zonă sigură, în timp ce pompierii au continuat operațiunile de stingere.

Evacuarea a fost necesară și din cauza posibilității ca focul să se extindă către alte clădiri. Într-o zonă turistică precum Sozopol, unde numeroase hoteluri, restaurante și spații comerciale sunt amplasate la distanțe mici unele de celelalte, un incendiu de asemenea amploare poate deveni rapid dificil de controlat.

CITEŞTE ŞI: Imagini revoltătoare în Piața Dorobanți din Capitală! O bătrânică care vindea fructe și legume, umilită de oamenii legii

Ultimele clipe din viața lui Nae Ungureanu. Ce a făcut legenda Universității Craiova, înainte să moară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde de la 18.850 de lei. ANAF îl scoate la licitație
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde de la 18.850 de lei. ANAF îl scoate la licitație
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Alertă pe litoralul românesc. Un turist a scos din mare un posibil fragment de dronă, la Eforie Nord
Alertă pe litoralul românesc. Un turist a scos din mare un posibil fragment de dronă, la Eforie Nord
Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea. Îl poartă mereu cu ea
Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea. Îl poartă mereu cu ea
Flavia din UK a venit în România și a participat la casting-ul de ispită pentru Insula Iubirii. Producătorii au rămas fără cuvinte când le-a zis cu ce se ocupă în Anglia, de fapt
Flavia din UK a venit în România și a participat la casting-ul de ispită pentru Insula Iubirii. Producătorii au rămas fără cuvinte când le-a zis cu ce se ocupă în Anglia, de fapt
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Gandul.ro
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este zi de post aspru pentru ortodocși
Adevarul
Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este zi de post aspru pentru ortodocși
Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat Rusia. Cum a ajuns un escroc de talie mondială crucial pentru Putin
Digi24
Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat Rusia. Cum a ajuns un escroc de talie mondială crucial pentru Putin
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Mediafax
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport.ro
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
Click.ro
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Gandul.ro
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.