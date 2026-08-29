Incendiu puternic într-o stațiune de pe litoralul bulgăresc. Turiști evacuați de urgență

Panică în această dimineață în una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul Bulgariei. Un incendiu violent a izbucnit în Sozopol, în zona Orașului Nou, iar flăcările s-au extins rapid de la un restaurant către mai multe construcții aflate în imediata apropiere. Din cauza fumului și a riscului ca focul să ajungă la alte clădiri, autoritățile au decis evacuarea mai multor turiști cazați în zonă.

Alarma a fost dată vineri dimineață, în jurul orei 5:04, când incendiul a fost observat la restaurantul Apollon, situat pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale din Sozopol. La scurt timp după izbucnirea focului, flăcările au cuprins o parte importantă a localului și s-au propagat către structurile din jur.

Intervenția pompierilor a fost rapidă, având în vedere faptul că zona este una aglomerată și că în apropiere se află mai multe spații de cazare. Trei autospeciale au fost mobilizate pentru stingerea incendiului, iar echipajele au acționat pentru limitarea extinderii flăcărilor.

Restaurantul a fost distrus de flăcări

Primele informații indică faptul că incendiul ar fi pornit din bucătăria restaurantului. Conform datelor preliminare furnizate de autoritățile din Burgas, cauza probabilă ar fi o defecțiune la un frigider. Ancheta urmează însă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incendiul.

Focul s-a extins cu rapiditate și a afectat o structură din lemn, precum și fațada clădirii. Restaurantul a suferit pagube majore, iar o parte importantă a construcției a fost distrusă.

Flăcările nu s-au limitat însă la imobilul în care funcționa localul. Din cauza materialelor inflamabile existente în zonă și a proximității dintre clădiri, incendiul a ajuns și la construcțiile din apropiere.

Mai multe camere ale unor unități de cazare aflate în vecinătate au fost afectate. Situația a devenit cu atât mai dificilă cu cât incendiul s-a produs în timpul nopții, când majoritatea turiștilor se aflau în camere.

Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate

Pentru a elimina riscul ca oamenii să fie surprinși de flăcări sau de fumul dens, autoritățile au dispus evacuarea persoanelor aflate în hotelurile și unitățile de cazare din imediata apropiere.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, aproximativ 20-25 de persoane au fost scoase din clădirile aflate în zona afectată. Turiștii au fost îndepărtați de perimetrul periculos și transportați într-o zonă sigură, în timp ce pompierii au continuat operațiunile de stingere.

Evacuarea a fost necesară și din cauza posibilității ca focul să se extindă către alte clădiri. Într-o zonă turistică precum Sozopol, unde numeroase hoteluri, restaurante și spații comerciale sunt amplasate la distanțe mici unele de celelalte, un incendiu de asemenea amploare poate deveni rapid dificil de controlat.

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