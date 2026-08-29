Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o

Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
Stațiune din România/Foto: Facebook
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O stațiune cu o istorie impresionantă din România începe să fie redescoperită de turiștii din țările vecine. Băile Herculane, una dintre cele mai vechi destinații balneare de pe teritoriul țării noastre, a intrat în atenția pensionarilor din Serbia, care sunt atrași de combinația dintre prețurile accesibile, tratamentele balneare și peisajele spectaculoase din Valea Cernei.

Deși pentru mulți români stațiunea nu mai reprezintă de mult o destinație turistică de top, Băile Herculane continuă să stârnească interes în rândul străinilor. Presa din Serbia a prezentat recent stațiunea drept o alternativă avantajoasă pentru persoanele care caută un loc unde să își petreacă mai multe zile, să beneficieze de proceduri de tratament și, în același timp, să se bucure de un cadru natural deosebit.

O stațiune cu aproape 2.000 de ani de istorie

Situată în județul Caraș-Severin, în apropierea graniței cu Serbia, Băile Herculane beneficiază de o poziționare care o face ușor accesibilă pentru turiștii din țara vecină. Principalul punct de atracție îl reprezintă izvoarele termale, cunoscute încă din Antichitate pentru proprietățile lor.

Istoria Băilor Herculane începe în perioada Imperiului Roman. Izvoarele termale din Valea Cernei au fost descoperite și valorificate de romani, iar în anul 153 apare una dintre primele mențiuni documentare legate de această așezare. În timp, zona s-a transformat într-un important centru balnear.

Perioada de glorie a stațiunii a venit însă câteva secole mai târziu, în timpul administrației austriece. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, Băile Herculane au trecut printr-un amplu proces de dezvoltare. Au fost ridicate hoteluri elegante, pavilioane, băi și clădiri destinate oaspeților înstăriți, iar localitatea a ajuns să fie frecventată de membri ai aristocrației europene.

Printre vizitatorii celebri ai stațiunii s-au aflat împăratul Franz Joseph și împărăteasa Elisabeta, cunoscută drept Sisi. Prezența familiei imperiale a contribuit la prestigiul pe care Băile Herculane l-a avut în acea perioadă.

Unul dintre motivele pentru care turiștii aleg Băile Herculane este reprezentat de apele termale. În funcție de izvor, temperatura apei poate ajunge până la aproximativ 60 de grade Celsius.

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