Fanii lui Harry Jowsey cred că au aflat cine este femeia misterioasă de care s-a îndrăgostit! Tânăra este un model celebru

Fanii lui Harry Jowsey cred că au aflat cine este femeia misterioasă de care s-a îndrăgostit! Tânăra este un model celebru
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Cine ar fi iubita lui Harry Jowsey. Sursa foto: Profimedia
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Harry Jowsey pare să fie într-o nouă relație după despărțirea de Amber Mozo, cu care s-a „căsătorit” în cadrul emisiunii „Let’s Marry Harry”. Află cu cine se iubește acum vedeta TV!

Cine ar fi iubita lui Harry Jowsey

Vedeta, care a apărut în diverse producții TV, cum ar fi „Heartbreak Island” sau „Too Hot to Handle”, ar fi îndrăgostită până peste cap de „o persoană perfectă”. Harry Jowsey a oferit câteva declarații pentru Tudum despre perioada pe care o trăiește, dar nu a făcut public numele femeii care i-a furat inima.

„În acest moment sunt într-o relație extraordinară și cred că am fost foarte norocos să am această persoană în viața mea. Nu vreau să mă grăbesc, dar am găsit persoana perfectă, care mă face să-mi doresc să fiu soț”, susține Harry Jowsey pentru sursa menționată.

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Fanii lui s-au pus pe treabă și au investigat pe rețelele sociale cine ar putea fi tânăra despre care Harry vorbește. Toate indiciile duc către ideea că s-ar întâlni cu modelul australian Olivia Phillipps!

Harry Jowsey, surprins alături de Olivia Phillipps


Cele două vedete au fost văzute stând în primul rând la un meci al echipei Los Angeles Lakers, în luna februarie. Fiindcă se aflau chiar lângă Justin Bieber, mai mulți fani ai artistului au surprins imagini cu acesta, fotografii în care apar și Harry și Olivia. Cei doi păreau destul de apropiați și afectuoși, lucru care i-a convins pe fanii vedete TV că ea este femeia care i-a pus inima pe jar!

În perioada respectivă, Olivia a fost invitată în cadrul podcast-ului „The Model Diaries”. Acolo a fost întrebată despre viața ei amoroasă și a recunoscut că se întâlnește cu cineva. Ea a descris relația drept una „neașteptată”, care s-a întâmplat „brusc”, și a spus că bărbatul misterios este „cea mai dulce persoană din lume” și că reprezintă „tot ceea ce își dorește”.


Potrivit The Tab, Harry Jowsey și Olivia Phillipps s-au aflat anul acesta în Bali în același timp. Publicația susține că Harry ar fi blocat un fan care a făcut o glumă despre el în secțiunea de comentarii a uneia dintre postările Oliviei.

Chiar dacă dovezile sunt grăitoare și greu de combătut, cele două vedete nu au recunoscut oficial – momentan! – relația. Motivul probabil ar fi că Harry a fost nevoit să păstreze secretă despărțirea de Amber până la reuniunea specială a emisiunii „Let’s Marry Harry”.

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