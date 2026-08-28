Usain Bolt și-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă cu diamant primit de Kasi Bennett

Fanii lui Usain Bolt au fost luați prin surprindere de vestea cea mare. Sportivul și iubita lui, modelul Kasi Bennett, s-au logodit chiar în ziua în care el a împlinit 40 de ani. Află mai multe detalii despre fericitul eveniment!

Usain Bolt s-a logodit cu iubita sa

Cererea în căsătorie a avut loc în timpul petrecerii aniversare care a avut loc la One Belmont, în Kingston, Jamaica, cu ocazia împlinirii a 40 de ani a sprinterului. Potrivit Jamaica Observer, Bolt i-a adresat marea întrebare în fața familiei și prietenilor prezenți la eveniment.

Îmbrăcat într-un costum bej în carouri, Usain Bolt a fost fotografiat în timp ce se pune în genunchi, ținând un microfon în mână, în fața lui Bennett. Pentru acest eveniment, modelul a ales să poarte o rochie aurie mulată, cu detalii din paiete argintii. Sportivul i-a oferit iubitei sale un inel de logodnă ce pare să aibă un diamant în formă de pară, înconjurat de mai multe diamante dispuse de-a lungul inelului. Potrivit sursei citate, pietrele prețioase ar avea 5 carate.

Kasi Bennett a publicat mai multe imagini de la cererea în căsătorie pe Instagram. Vizibil emoționată, tânăra a fost fotografiată apoi îmbrățișându-și logodnicul, în timp ce acesta zâmbea și o strângea în brațe.

„Asta spune totul despre cum a fost seara. Fața mea”, însoțit de emoji-uri care se topesc și râd cu lacrimi.

Usain Bolt a vrut să-și surprindă iubita

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Se pare că sportivul cu opt medalii olimpice de aur a profitat de petrecerea organizată de ziua lui pentru a-și surprinde iubita cu cererea în căsătorie. Sprinterul ar fi avut acest gând în minte de ceva vreme și și-a dorit ca aceasta să nu bănuiască nimic. Se pare că planul lui a fost un succes total!

Cu toate că modelul Kasi Bennett a fost cea care s-a ocupat de organizarea întregii petreceri, nu a bănuit nici măcar o secundă că va urma să fie și ea în centrul atenției, potrivit ESPN. Cu o zi înainte de aniversare, tânăra a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii în care apare alături de Usain Bolt. Acestea au fost însoțite de un mesaj romantic:

„La mulți ani pentru cei 40 de ani, iubirea mea. ❤️ Iubirea mea, locul meu de liniște, omul alături de care voi fi pentru totdeauna. Ești un tată extraordinar și, cu adevărat, centrul micii noastre lumi. Moștenirea pe care o lași în urmă este extraordinară, dar omul din spatele ei va fi întotdeauna motivul pentru care sunt cel mai mândră. Sunt atât de recunoscătoare că pot trăi alături de tine această viață frumoasă pe care am construit-o împreună. Te iubesc la nesfârșit, iubitule. ❤️”, a scris ea în descrierea postării.

Usain Bolt vrea un mariaj de durată

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În cadrul unui interviu acordat publicației PEOPLE, în 2016, sportivul mărturisea că își dorește o relație precum cea a părinților săi, Wellesley și Jennifer Bolt, care au fost împreună timp de un deceniu înainte de a se căsători.

„Ea este fericită, eu sunt fericit! Vreau să am ceea ce au părinții mei. Vreau să-mi acord timpul necesar pentru a mă asigura că totul este perfect”, spunea Bolt la acea vreme despre relația sa cu Bennett.

Bolt și Bennett formează un cuplu de mai bine de un deceniu: cei doi și-au început relația în secret în anul 2013, apoi au decis să și-o oficializeze la JO de la Rio din 2016. Cei doi au împreună trei copii. Primul lor copil, fiica Olympia Lightning, s-a născut în mai 2020, iar gemenii lor, Thunder și Saint Leo, au venit pe lume în iunie 2021.

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