Ce pensie a primit o româncă, după 43 de ani de muncă. Când a aflat ce sumă ia lunar, a crezut că este o eroare

Mulți pensionari din România o duc destul de greu, asta pentru că pensiile primite, de cei mai mulți, sunt infime. O româncă a fost șocată atunci când a văzut ce pensie a încasat. Femeia a crezut că este o eroare, căci nu i-au fost recunoscuți 17 ani de grupa a II-a, deși a prezentat două adeverințe. Femeia încearcă acum să își facă dreptate. Care este motivul pentru care cei 17 ani nu i-au fost recunoscuți?

Pensionara a primit o pensie de 4.197 de lei, însă suma a revoltat-o. Casa de Pensii se pare că nu i-a recunoscut aproximativ 17 ani și patru luni de activitate în grupa a II-a de muncă, deși femeia a prezentat două adeverințe eliberate de foștii angajatori.

Ce pensie a primit o româncă, după 43 de ani de muncă

Perioadele despre care este vorba nu au fost eliminate din vechimea sa pur și simplu, ci au fost considerate activitate desfășurată în condiții normale. Astfel, pensionara a rămas fără avantajele acordate pentru munca în grupa a II-a. Femeia este revoltată și încearcă să își facă dreptate.

„Bună ziua! Am primit decizia de pensionare pentru limită de vârstă și nu mi s-a luat în calcul perioada dintre 1 martie 1983 și 1 iulie 2000, când am avut grupa a II-a de muncă, deși eu am dus adeverințele atașate în momentul în care am depus dosarul. De la Casa de Pensii mi s-a spus că registratorul/statisticianul nu lucrează cu pacientul, ci pe calculator, dar în acea perioadă nu existau calculatoare. Ce credeți că pot să fac pentru a mi se lua în calcul adeverințele? Mulțumesc anticipat!”, a scris pensionara, pe un forum de Facebook dedicat problemelor din sistemul public de pensii.

Conform deciziei emise de Casa Teritorială de Pensii Gorj, pensionara a primit pensie pentru limită de vârstă începând cu 30 iunie 2026. Valoarea pensiei de asigurări sociale a fost stabilită la 4.197 de lei. La data pensionării, femeia avea 62 de ani și patru luni, iar vârsta standard de pensionare prevăzută de lege în cazul său era de 62 de ani și șapte luni.

Însă, în decizie se mai menționează și o reducere de cinci ani a vârstei standard, în baza articolului 56 din Legea nr. 360/2023. Această reducere nu a fost acordată pentru activitatea în grupa a II-a, ci pentru că femeia a depășit cu cel puțin cinci ani stagiul complet de cotizare contributiv. În plus, în ceea ce privește reducerea acordată pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în fostele grupe I și a II-a apar zero ani și zero luni. În concluzie, niciuna dintre perioadele înscrise în cele două adeverințe nu a fost recunoscută drept activitate în grupa a II-a.

Cei 17 ani nu i-au fost recunoscuți

Prima adeverință care nu a fost luată în calcul a fost eliberată în martie 2023 de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Conform documentului, femeia a fost angajată în perioada 1 martie 1983–31 decembrie 1990. În această perioadă, femeia a lucrat ca registrator medical, a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 100%. Perioada indicată în această adeverință este de aproximativ șapte ani și zece luni.

În ceea ce privește a doua adeverință, aceasta a fost eliberată în mai 2026 de Direcția de Sănătate Publică Gorj. Femeia a lucrat în cadrul instituției începând cu 1 ianuarie 1991, iar până la data de 1 iulie 2000 a ocupat funcția de statistician și a fost încadrată în grupa a II-a de muncă în procent de 100%. Perioada indicată în această adeverință este de nouă ani și șase luni.

Astfel, cele două adeverințe însumează aproximativ 17 ani și patru luni de activitate pentru care pensionara solicită recunoașterea grupei a II-a. Casa de Pensii nu a eliminat perioadele respective din stagiul de cotizare al femeii. Acestea au fost recunoscute drept vechime obișnuită, dar nu au fost valorificate ca activitate desfășurată în grupa a II-a. Casa de Pensii consideră că există o neconcordanță între funcțiile ocupate efectiv de pensionară și activitățile enumerate la pozițiile din Ordinul nr. 50/1990 indicate de foștii angajatori.

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