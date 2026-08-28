Singura frică pe care Meghan Markle o are după întoarcerea în Marea Britanie. „S-ar putea să nu se simtă relaxată în legătură cu presa britanică”

Ieri, 26 august, prințul Harry și familia sa au revenit în Marea Britanie. Aceștia au zburat din California cu un avion privat și au aterizat în Birmingham înainte de prânz. Cu această ocazie, unul dintre prietenii ducesei Meghan Markle a vorbit despre ce înseamnă această mutare pentru ea. Află detalii!

Ce frică are Meghan Markle în Marea Britanie

Mutarea ducesei de Sussex înapoi în Marea Britanie a fost discutată și de Nick Ede, fostul ei prieten și prezentator TV. Acesta a discutat despre adevăratele sentimente pe care Meghan Markle le-ar avea în legătură cu mutarea întregii familii înapoi în Regatul Unit.

Potrivit Express, Nick Ede susține că are un „mix de emoții” legate de acest subiect. Problema principală o reprezintă experiența anterioară pe care fosta actriță a avut-o cu presa din Marea Britanie. Meghan Markle are amintiri plăcute în țara natală a soțului ei, dar și unele neplăcute.

Nick susține că acest lucru ar putea fi o lovitură destul de neplăcută pentru prințul Harry, care își dorește enorm să se împace cu tatăl lui, Regele Charles.

„Îmi imaginez că Meghan va aborda situația cu emoții foarte amestecate. Marea Britanie a fost cadrul nunții sale și unul dintre cele mai extraordinare capitole din viața ei, dar este, de asemenea, asociată cu o urmărire intensă, titluri negative și o perioadă pe care a descris-o ca fiind profund dureroasă”, a comentat Nick pentru sursa citată.

Ce o face pe Meghan Markle mai sigură pe ea

Potrivit presei britanice, revenirea ducilor nu vine la pachet cu reluarea îndatoririlor regale. Fostul prieten apropiat al ducesei susține că afacerea pe care Meghan Markle o are o va face să gestioneze mai ușor întoarcerea în UK.

„Ea nu va sosi ca un nou membru regal care trebuie să învețe un sistem necunoscut. Se va întoarce ca o femeie independentă, cu propriile afaceri, propriul profil și propriile granițe. Acest lucru ar putea face ca experiența să pară mult mai ușor de gestionat. S-ar putea să nu se simtă niciodată pe deplin relaxată în legătură cu presa britanică, dar o locuință privată și o separare clar definită de îndatoririle regale i-ar putea permite să interacționeze cu Marea Britanie în propriile condiții”, a mai adăugat Nick Ede.

Cum s-au întâlnit Nick Ede și Meghan Markle

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care actrița juca în serialul „Suits”. El a ajutat-o să stabilească mai multe întâlniri cu agenții din Marea Britanie pentru a explora mai multe oportunități în cariera ei de actriță. În timp, au devenit prieteni.

Au început să meargă des la sesiuni de shopping și să frecventeze mereu Soho House. Înainte ca ea să se căsătorească cu prințul Harry, relația celor doi s-a răcit.

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