„Regizorul morții”, față în față cu un deznodământ fatal! Condamnat la 30 de ani, Sergiu Băhăian nu se întoarce, deocamdată, după gratii

„Regizorul morții”, față în față cu un deznodământ fatal! Condamnat la 30 de ani, Sergiu Băhăian nu se întoarce, deocamdată, după gratii
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Fostul regizor și om de afaceri Sergiu Băhăian, condamnat la 30 de ani de închisoare după ce a pus la cale uciderea a trei oameni, este într-o stare extrem de gravă, iar noile documente consultate de CANCAN.RO, din dosarul său, arată că boala a avansat serios. Are cancer de prostată în stadiul IV, metastaze osoase multiple și respiră aproape permanent cu ajutorul unui aparat de oxigen.

După mai bine de 15 ani petrecuți în spatele gratiilor, Sergiu Băhăian a fost lăsat în libertate, în primăvara acestui an, pentru a se putea trata. Judecătorii i-au întrerupt atunci executarea pedepsei pentru trei luni, după ce medicii au stabilit că starea lui de sănătate nu-i permite să se trateze în închisoare.

Numai că, între timp, situația nu s-a îmbunătățit, iar o nouă expertiză a arătat că Băhăian este în continuare într-o stare extrem de gravă.

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Sergiu Băhăian

Pe 16 iulie 2026, Institutul Național de Medicină Legală a trimis Tribunalului Ilfov o nouă expertiză, făcută pentru a stabili dacă Băhăian se mai poate întoarce în penitenciar.

Concluziile medicilor sunt dure. Băhăian are cancer de prostată în stadiul IV, cu metastaze osoase, urmează tratament paliativ și suferă și de o afecțiune respiratorie severă, care îl obligă să folosească aproape permanent un aparat de oxigen.

„Patologia neoplazică este gravă, cu evoluție imprevizibilă, posibil către un deznodământ infaust (…) cu atât mai previzibil cu cât a generat metastaze osoase multiple.”

În aceste condiții, specialiștii au recomandat ca Băhăian să nu se întoarcă, deocamdată, după gratii.

Judecătorii au ajuns la aceeași concluzie și au stabilit că bolile de care suferă sunt în continuare „incompatibile cu regimul de detenție”.

„Instanța concluzionează că toate aceste afecțiuni de care suferă condamnatul […] sunt incompatibile în continuare cu regimul de detenție și sunt de natură a supune persoana privată de libertate la suferințe de o intensitate ce depășește nivelul inevitabil de suferință inerent detenției.”

Prea bolnav ca să se întoarcă după gratii

Nici procurorul nu s-a opus. Dimpotrivă, reprezentantul Ministerului Public a cerut admiterea cererii de prelungire, invocând concluziile medicilor legiști.

Mai mult, instanța a apreciat că, raportat la starea lui actuală, Sergiu Băhăian nu mai reprezintă un pericol pentru ordinea publică. Pe 17 iulie, Tribunalul Ilfov a decis ca întreruperea executării pedepsei de 30 de ani să fie prelungită cu încă șase luni.

Ironia sorții este una amară acum. Omul supranumit ani la rând „Regizorul morții” duce acum propria luptă pentru viață, iar medicii au ajuns să vorbească despre posibilitatea unui deznodământ fatal.

Sergiu Băhăian a fost trimis în judecată de DIICOT în 2010, fiind acuzat că a pus pe picioare o grupare care făcea fraude prin firme și contracte fictive și că ar fi ordonat eliminarea unor foști membri ai rețelei. Procurorii au susținut că, la instigarea lui, complicii săi i-au ucis pe Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Căpățână, pentru a împiedica descoperirea faptelor.

În aprilie 2013, Înalta Curte l-a condamnat definitiv la 26 de ani de închisoare pentru instigare la omor, constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Ulterior, după contopirea mai multor condamnări primite și în dosare de fraude, pedeapsa pe care o execută a ajuns la 30 de ani de închisoare.

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