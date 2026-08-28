Cum arată casa Loredanei Groza. Imagini inedite din vila de lux din nordul Capitalei

Cum arată casa Loredanei Groza. Imagini inedite din vila de lux din nordul Capitalei
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Cum arată casa Loredanei Groza/ sursa foto: social media
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Loredana Groza locuiește într-o vilă retrasă, în nordul Capitalei, departe de agitație. Aceasta a decorat-o după bunul plac, iar detaliile sunt incredibile. De-a lungul timpului, artista s-a afișat din mai multe colțuri ale casei, astfel că se poate observa că a ales confortul, lumina și armonia, în detrimentul luxului.

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Ea este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii momente din viața ei. Nu de puține ori, vedeta i-a invitat pe urmăritori în propria casă prin intermediul imaginilor pe care le-a publicat de-a lungul timpului din confortul locuinței. Vila pe care o deține în nordul Capitalei atrage atenția prin eleganță și discreție. Mai mult decât atât, detaliile alese de vedetă reflectă întocmai stilul ei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată casa Loredanei Groza/ sursa foto: social media

Cum arată casa Loredanei Groza/ sursa foto: social media

Cum arată casa Loredanei Groza

Vila Loredanei Groza este departe de ochii curioșilor. Este împrejmuită de multă verdeață, iar arhitectura este una simplă, elegantă și rafinată. Exteriorul locuinței prezintă un aer cald, ferestre impresionante, la care se adaugă detalii cu un aer stilat. Gardurile par extrem de solide, iar casa are porți de fier, dar și mulți brazi și pomi, ceea ce face ca decorul să fie desprins parcă dintr-o poveste.

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În interior, vedeta a optat pentru același stil: luminos, cu spații aerisite și decoruri alese cu grijă, toate reflectând stilul acesteia. Ea a ales confortul, eleganța și armonia, în detrimentul luxului. De asemenea, din imaginile distribuite pe rețelele de socializare, se poate observa cum Loredana are un colțișor în care arta și relaxarea se îmbină perfect. Nuanțele sunt deschise, culorile neutre, decorul este unul simplu, având piese de mobilier deosebite.

Detaliul care atrage atenția în dormitorul Loredanei Groza

Pe lângă stilul boem al vilei în care locuiește Loredana Groza, vedeta are un obiect care a atras rapid atenția fanilor. Este vorba despre o pictură uriașă, amplasată chiar deasupra patului. Astfel, detaliul se îmbină perfect cu celelalte obiecte simple din casă, păstrând o parte din personalitatea ei. De curând, artista a mărturisit că nu ar pleca niciodată din București.

Și, trebuie să recunosc, nu aș mai pleca niciodată din București. Chiar asta e. Cu toate păcatele lui, are ceva acolo! Ceva care nu găsești în altă parte. Nici în America, nici în Australia, a declarat Loredana Groza.

VEZI ȘI: Loredana, blindată la plajă! La mână, 120.000 €, în picioare, Hermès-uri de 1.700 €!

Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar

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