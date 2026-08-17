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Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar

De: Simona Vlad 17/08/2026 | 13:25
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar
Sursa foto: Social media
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Loredana Groza continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr. La 56 de ani, artista a bifat o nouă apariție îndrăzneață pe rețelele de socializare, într-o ținută din plasă transparentă care i-a pus în evidență silueta. Imaginile au atras rapid atenția internauților, însă mesajul transmis de vedetă a mers dincolo de apariția sa spectaculoasă.

Loredana Groza nu se teme să experimenteze atunci când vine vorba despre vestimentație. Artista este cunoscută pentru aparițiile curajoase de pe scenă, dar și pentru fotografiile pe care le publică în mediul online. De această dată, vedeta și-a surprins din nou urmăritorii cu o ținută care nu a trecut deloc neobservată. Loredana a ales o salopetă tip plasă, transparentă, care i-a pus silueta în valoare și a atras numeroase reacții din partea fanilor. Apariția a strâns rapid comentarii și aprecieri, iar internauții au fost din nou impresionați de felul în care artista reușește să se mențină în formă și să își asume un stil vestimentar lipsit de inhibiții.

Loredana Groza: „Mâine nu e o nouă zi”

Dincolo de fotografiile provocatoare, Loredana Groza a vorbit și despre felul în care s-a schimbat perspectiva sa asupra vieții. Artista spune că, dacă în trecut obișnuia să privească lucrurile prin prisma ideii că „și mâine e o zi”, acum nu mai vrea să amâne nimic. Vedeta a ajuns la concluzia că momentul prezent este cel care contează cu adevărat și că planurile lăsate pentru „mâine” pot ajunge, uneori, să nu mai fie realizate niciodată.

„De când mă trezesc dimineața sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. (…) Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi pentru că nu știi niciodată.”

Artista nu mai vrea să lase lucrurile importante pe mai târziu

Loredana Groza recunoaște că această perspectivă nu a apărut peste noapte. Experiențele prin care a trecut au făcut-o să privească diferit timpul și lucrurile pe care le consideră cu adevărat importante. Artista atrage atenția că, în ritmul agitat al vieții de zi cu zi, oamenii ajung deseori să amâne gesturi aparent simple: un telefon dat unei persoane dragi, o întâlnire sau un moment petrecut alături de cei apropiați.

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