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EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Decizii importante după succesul din Giulești! “Dilema” Karamoko

De: Redacția CANCAN 17/08/2026 | 13:19
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Decizii importante după succesul din Giulești! “Dilema” Karamoko
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Decizii importante după succesul din Giulești! “Dilema” Karamoko
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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce urmează la Dinamo după victoria din Giulești!

Cum mută “câinii” pe piața transferurilor după ce și-au doborât rivala: ce se schimbă și rezolvăm dilema Karamoko!

Dăm calificativele: vedem dacă ia cineva garsonieră și cine merită patru stele.

Venim și cu vești despre stadion!

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

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