Când începe vacanța de toamnă 2026. Câte zile libere au elevii

Vacanța de toamnă este prima pauză din anul școlar 2026-2027. Elevii vor avea câteva zile libere la finalul lunii octombrie, înainte să se întoarcă la cursuri în noiembrie. Iată când începe vacanța de toamnă 2026 și câte zile vor sta elevii acasă.

Când începe vacanța de toamnă 2026

Elevii vor avea prima vacanță din anul școlar 2026-2027 la sfârșitul lunii octombrie. Pauza începe pe 24 octombrie și se încheie pe 1 noiembrie, așa că elevii vor avea nouă zile consecutive fără cursuri. Școala se reia luni, 2 noiembrie.

Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Sunt nouă zile consecutive libere, în care sunt incluse și cele două weekenduri.

Ultima zi de cursuri înainte de vacanță este vineri, 23 octombrie. Elevii se întorc la școală luni, 2 noiembrie, când începe al doilea interval de cursuri din anul școlar. Datele sunt stabilite prin calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Când este vacanța de iarnă 2026-2027

După vacanța de toamnă, elevii vor avea o nouă pauză în luna decembrie. Cursurile din al doilea interval se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027. În total, elevii vor avea 19 zile consecutive libere. Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța include perioada Crăciunului, Anul Nou și zilele libere de la începutul lunii ianuarie.

Ce alte zile libere mai au elevii în 2026

Înainte de vacanța de toamnă, elevii mai au o zi fără cursuri. Este vorba despre luni, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Internațională a Educației.

Pentru că 3 și 4 octombrie sunt sâmbătă și duminică, elevii vor avea trei zile consecutive fără cursuri, între 3 și 5 octombrie. Orele se reiau marți, 6 octombrie.

O altă pauză de câteva zile va fi la sfârșitul lunii noiembrie. 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și 1 decembrie, Ziua Națională a României, pică luni și marți. Astfel, împreună cu weekendul din 28-29 noiembrie, elevii vor avea patru zile consecutive fără cursuri.

Ce se întâmplă cu vacanța din februarie 2027

După vacanța de iarnă urmează o vacanță de o săptămână, însă aceasta nu are aceeași perioadă în toată țara.

Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București aleg săptămâna liberă din intervalul 15 februarie-7 martie 2027. Data poate fi, așadar, diferită de la un județ la altul.

Perioada este stabilită după consultarea elevilor, părinților și profesorilor.

Când este vacanța de primăvară 2027

Vacanța de primăvară este programată între sâmbătă, 24 aprilie, și marți, 4 mai 2027, inclusiv.

Elevii vor avea astfel 11 zile calendaristice consecutive fără cursuri. Școala se reia miercuri, 5 mai.

Cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie.

Există însă și excepții. Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 11 iunie, iar cei din clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă termină pe 4 iunie. Pentru elevii din învățământul profesional și anumite clase din filiera tehnologică, cursurile se încheie pe 25 iunie.

5 octombrie 2026, zi liberă pentru elevi

Elevii și profesorii vor avea liber luni, 5 octombrie 2026, de Ziua Internațională a Educației. Astfel, împreună cu weekendul de 3 și 4 octombrie, se formează un weekend prelungit de trei zile.

În această zi nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar. Elevii se întorc la ore marți, 6 octombrie.

Ziua de 5 octombrie este prevăzută în calendarul anului școlar ca zi în care nu se desfășoară activități la clasă. Orele nu trebuie recuperate ulterior.

Pentru profesori, ziua liberă este prevăzută și în Contractul colectiv de muncă aplicabil personalului din învățământul preuniversitar.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt vacanțe

În anul școlar 2026-2027 sunt programate și „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Fiecare dintre cele două programe durează cinci zile lucrătoare consecutive.

Perioadele sunt stabilite de fiecare școală, în intervalul 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027.

Acestea nu sunt vacanțe. Elevii participă la activități organizate de școală, iar zilele respective fac parte din perioada de cursuri.

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